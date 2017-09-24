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رقم الخبر: 203410 تاريخ النشر: أيلول 24, 2017 الوقت: 17:48 الاقسام: اقتصاد  
إقامة الملتقى السنوي الأول لجمعية التجار الإيرانيين والكنديين في مونتريال

إقامة الملتقى السنوي الأول لجمعية التجار الإيرانيين والكنديين في مونتريال

عقد الملتقى السنوي الأول لجمعية التجار الايرانيين والكنديين (CIBA) بمشاركة عدد من رجال الأعمال الايرانيين والكنديين بهدف التعرف على الطاقات التجارية والاقتصادية لإيران في مونتريال بكندا.

وقال أمين لجنة الصداقة الايرانية-الكندية، مجتبى أحمدلو، حول تفاصيل الملتقى: ان هذا الملتقى عقد بمشاركة عدد من مسؤولي مقاطعة كبك والمقاطعات الفدرالية الكندية ودائرة غرفة التجارة الروسية والكندية ومدير التجارة الهندية-الكندية، فضلاً عن عدد من القانونيين والتجار الكنديين والشركات الناشطة في هذا البلد بحيث تم فيه التطرق الى أهمية قضية التجارة مع ايران والدور الرئيسي لجمعية التجار الايرانيين والكنديين في هذا المجال.

وبحث الملتقى القضايا القانونية والعقبات المصرفية الموجودة أمام التجارة مع ايران والأهمية الاستراتيجية لإيران في المنطقة والاستقرار السياسي والطاقات الاقتصادية الايرانية في الاستيراد والتصدير.

وأعلن أحمدلو عن رغبة التجار الكنديين من الأصول الايرانية في التجارة مع ايران خاصة في مجال استيراد السلع والبضائع مثل السجاد والمجففات من ايران.

 
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