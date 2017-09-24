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رقم الخبر: 203409 تاريخ النشر: أيلول 24, 2017 الوقت: 17:48 الاقسام: اقتصاد  
خزاعي: إيران مستعدة للتعاون مع الدنمارك في شتى المجالات

خزاعي: إيران مستعدة للتعاون مع الدنمارك في شتى المجالات

أعلن مساعد وزير الاقتصاد المدير العام لمنظمة الاستثمارات الايرانية، محمد خزاعي، ان المسؤولين الدنماركيين مستعدون للتعاون المصرفي بين المؤسسات المالية الدنماركية والبنوك الإيرانية.

وخلال لقائه مع المدير التنفيذي لوكالة إئتمان الصادرات الدنماركية (EKF)، في مقر السفارة الايرانية بالنمسا، أشار خزاعي الى القدرات التقنية الدنماركية في مختلف المجالات، معلناً رغبة مختلف القطاعات الحكومية والأهلية للتعاون مع الدنمارك في مختلف المجالات بما فيها إدارة موارد المياه والطاقات المتجددة وتقنيات البيئة وما شابهها.

وخلال اللقاء، أعلن مدير المؤسسة الدنماركية، الذي زار فيينا للقاء مع المدير العام لمنظمة الاستثمارات الايرانية، والتوقيع على وثيقة للتعاون، أعلن استعداد بنك (اكزيم) الدنماركي لتطوير التعاون الثنائي، واصفاً ذلك بأنه هام لتنمية العلاقات بين البلدين.

وفي ختام اللقاء، تم التوقيع على وثيقة التعاون بين منظمة الاستثمارات الايرانية ووكالة إئتمان الصادرات الدنماركية. وفي وقت سابق، تم خلال هذه الزيارة التوقيع على إتفاق مالي بين ايران ومصرف (دنسكة) الدنماركي.

 
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