عانت فتاة روسية من مرض الثعلبة الذي ترك رأسها ممتلئاً بالفراغات في فترة مراهقتها، لكنها الآن تمتلك واحداً من أفضل شعور الرأس في العالم.

ودمر فقدان الشعر ثقة «أنستازيا سيدوروف» حتى إنها أصبحت تعاني من الصلع في الثامنة عشر من عمرها، لكن بفضل العلاج الخاص بشعرها واستخدام الشامبو الصحي، أصبحت تمتلك شعر رابونزول الأسطوري بلون أحمر متوهج وطول أكبر من متر، كان ذلك وفقاً لما نشرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

وتنشر أناستازيا الآن نصائح الشعر عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي لتشاركها مع معجبيها الذين وصل عددهم إلى 238 ألف متابع عبر إنستغرام.