أعلنت جمعية بيئية بمبادرة نساء التمرّد على أزمة النفايات التي تعصف بلبنان منذ عامين، حيث قرّرن تحويل النفايات إلى لوحات تزيّن المنازل.

قررت مجموعة من النساء في بلدة كفررمان بقضاء النبطية جنوب لبنان، على بعد نحو 72 كلم من العاصمة بيروت، أخذ زمام المبادرة في مواجهة الأزمة، وأسّسن جمعية تِير نت أي الأرض الصافية، هدفها تعميم ثقافة فرز النفايات من المصدر.

وتنتشر العشرات من السيدات المتطوّعات والمنتميات إلى الجمعية، في مختلف الشوارع والأزقة حيث تتكدّس أكوام النفايات، لينكببن على فرزها.

وقالت وفاء فخرالدين، رئيسة الجمعية، إن الجمعية تعدّ (وليدة حملة (سوا منفرز)، والتي ولدت بدورها من أزمة النفايات، المندلعة العام الماضي، بمنطقة النبطية جنوب لبنان).

ودفعت الأزمة بفخرالدين ومجموعة من النساء، للبحث عن حل رأين أنه يكمن في (اللجوء إلى جمعية (نداء الأرض) البيئية والناشطة، منذ سنوات، في مجال فرز النفايات بإحدى القرى المجاورة (عربصاليم)، للإستفادة من تجربتها ومحاولة تطبيقها في كفررمان الغارقة حينها بالنفايات). فقررن المبادرة بإطلاق حملة (سوا بنفرز)، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب فخرالدين، فإنهن بدخولهن العالم الافتراضي، استطعن الحصول على تأييد نحو 30 متطوّعة، حيث تفاعل السكّان مع الحملة، ليبلغ عدد المنازل المتعاونة حوالي 600.

ومع أن مبادرة اللبنانيات لاقت استحسانا كبيرا من قبل الجميع، إلا أن الجزء الأكثر إثارة للاهتمام يشمل تحويل النفايات إلى لوحات جميلة لتزيين المنازل. ولم يقتصر عمل سيدات الجمعية على الفرز فحسب، بل طورن تجربتهن لاستغلال النفايات وتحويلها إلى لوحات جميلة يمكن الاستفادة منها في تزيين البيوت.

وقالت جنان شكرون إن هذه اللوحات (تعتمد على الاستفادة من المفروزات، وإعادة استخدامها بطرق تجميلية وأفكار مبتكرة). واستعرضت أمثلة عن عملها ورفيقاتها، قائلة (نستخدم بقايا الورق في صناعة صناديق تبدو وكأنها خشبية، ثم نقص ونزيّن غالونات المياه الفارغة بطريقة تجعل منها مزهريات، أو مصابيح كهربائية).

وتابعت أما علب المواد الغذائية الفارغة فـ(نقوم بتزيينها لتصبح صالحة لتوضيب المجوهرات أو بعض أواني المطبخ الصغيرة).