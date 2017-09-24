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رقم الخبر: 203401 تاريخ النشر: أيلول 24, 2017 الوقت: 17:12 الاقسام: منوعات  
قرية جميع سكانها أثرياء

قرية جميع سكانها أثرياء

يمتلك جميع المقيمين في هذه القرية الفلل المجانية والسيارات ومبلغ 250.000 دولار امريكي في البنك لكل شخص ولكن العمل سبعة أيام في الأسبوع.

والقرية بمثابة سجن لسكانها أنشئت هواشي، والمعروفة بإسم (أغنى قرية في الصين) منذ سنوات عديدة من قبل Renbao، الأمين العام السابق للحزب الشيوعي في القرية وجميع سكانها يتلقون الرعاية الصحية والتعليم على اعلى مستوى مجاناً في القرية.

هناك متنزه كامل لاهم المعالم في العالم من تمثال الحرية إلى قوس النصر وناطحة السحاب التي تعتبر أطول المباني في الصين هؤلاء الناس على ما يبدو محظوظين بالعيش في السجن الذهبي، لكنهم مجبرون على العمل سبعة أيام في الأسبوع، وليس لديهم حياة اجتماعية، وإذا قرروا ترك القرية، فإنهم يفقدون كل ممتلكاتهم.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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