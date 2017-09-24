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رقم الخبر: 203397
تاريخ النشر: أيلول 24, 2017
الوقت: 17:03
الاقسام: منوعات
«استفتاء كردستان العراق»!
الکلمات المفتاحية
كاريكاتير
استفتاء
كردستان العراق
مصدر الخبر: موقع كاريكاتير اليوم
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