قال المنتج السينمائي والتلفزيوني مهدي همايونفر ان عملية تركيب الاصوات والهندسة الصوتية وتصحيح الألوان لمسلسل " بين الرماد" (در میان خاکستر) للمخرج سجاد أمير يزداني تطوي أيامه الأخيرة من الإنتاج وسيصبح المسلسل جاهزاً للعرض قريباً.

ومن المفترض أن يعرض هذا المسلسل المؤلف من 22 حلقة مقاومة الشباب والشابات في مدينة خرمشهر الإيرانية خلال 34 يوماً من محاصرتها واحتلالها في بداية الحرب المفروضة على إيران .

وتابع انه استفاد من مجموعة من الممثلين المسرحيين الشباب من الجيل الجديد في تمثيل أدوار هذا المسلسل في مجال الدفاع المقدس.

ويشارك في تجسيد شخصيات المسلسل الممثلون :ارسطو خوش رزم، حميدرضا محمدي، سوده ازغندي، جالة کاظمي، ايمان سلكي، مرتضي حسنلو، فاطمة عريضي، مسعود کشاورز، مسعود رحيم بور، اميرعلي مجلسي، منصور نواصري، محمدامير زارع، بدرالسادات برنجاني، مرتضي موفق، سبيدة علي محمدي، حسين بوريده، رامين قرباني، مجتبي کاتوزيان، مجتبى فلاحي.