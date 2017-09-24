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رقم الخبر: 203392 تاريخ النشر: أيلول 24, 2017 الوقت: 14:20 الاقسام: ثقافة وفن  
ضرابي نسب يكمل تصوير"المتاهة"

ضرابي نسب يكمل تصوير"المتاهة"

اكمل المخرج الايراني وحيد ضرابي نسب تصوير فيلمه السينمائي الاول "المتاهة" ببطولة النجم بوريا بورسرخ.

وفيلم "المتاهة"(دخمة) من تأليف واخراج ضرابي نسب ويتضمن الرعب والغموض معاً في اطار ثقافة شعبية اقليمية واسقاطات المناخ الجاف، وقد دخل الفيلم مرحلة المونتاج بعد اكمال التصوير.

وجاء في ملخص الفيلم: "أسمع صوتاً من مدخل المنزل دائماً: ما أسوأ عرس الدم..  خمار العروس مضرج بالدم.. لم يكن صوت رجل.. لكن ليس صوت امرأة.. ربما كان صوتي أنا.. أين سمعت هذا الصوت او الشعر حتى لاول مرة..  من الذي أسمعنيه.

مثل ادوار الفيلم الممثلون: بوريا بورسرخ، شقايق فراهاني، كاوة خداشناس، خسرو شهراز، سميرا حسيني، مهدي ميامي، مهري آل آقا، حسين توشة، ليلى سرمدي وصبا قاسمي.

ويذكر ان وحيد ضرابي نسب عمل لـ15 سنة في الصحافة السينمائية والنقد واخرج قبل ذلك الفيلم التلفزيوني "ايام الاضطراب" وانتج وأعد ونفذ العديد من المسلسلات التلفزيونية .

 

 

 

 

 

 
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مصدر الخبر: وكالات
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