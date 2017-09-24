منطقة خراسان الشاسعة ملیئة بالآثار التأريخية في جميع أكنافها، وحتى بواديها تضم تراثاً أصيلاً جاد به التأريخ للأجيال اللاحقة كتلك المعالم الأثرية العريقة في مدينة «تربت جام» التي تحتضن مرقدي الشيخين قاسم أنوار وأحمد جام اللذين تركا بصماتهما على تأريخ تلك الديار، كما تضم مقبرة الخواجه زين الدين عزيز الله وشلالاً جميلاً باسم «بردو».

* وجه تسمية «تربت جام»

منطقة خراسان بمختلف تقسيماتها الجغرافية تضم أراضي ومساحات شاسعة متنوعة المعالم الطبيعية، فمنها السهلية والجبلية، ولكن أبرز ما يميزها تلك البوادي والصحاري المترامية الأطراف وفي قلبها هناك مدينة تراثية عريقة باسم «تربت جام» التي اكتسبت اسمها من شخصية معرقة في التأريخ، ألا وهي شخصية العارف الكبير الذي عاش في القرن الخامس الهجري الشيخ أحمد جام.

* الموقع الجغرافي لـ «تربت جام»

تقع مدينة تربت جام على مسافة 162 كم جنوب شرقي مدينة مشهد مركز محافظة خراسان رضوي، ونظراً لكونها منطقة صحراوية فإنّ إجواءها حارة وجافّة في فصل الصيف، وباردة في الشتاء؛ وأما أهاليها فغالبيتهم يزاولون مهنة تربية المواشي وحياكة السجاد الفاخر.

* تأريخ «تربت جام»

هذه المدينة في الحقيقة هي خلف لمدينة أثرية قديمة اسمها «بوزيکان» وكذلك تسمى «بوزکان» التي يرجع تأريخها إلى القرن الثالث قبل الميلاد لكنها دمرت بالكامل في القرن الهجري الثاني جراء زلزال عنيف ضربها، وبعد ذلك استوطنت المناطق المحاذية لها من جديد ليطلق عليها اسم «تربت جام» والتي سرعان من انتعشت وتألقت على مر تأريخها، ولكنها أيضاً شهدت بعض الخراب والأحداث الدامية إثر الهجمات المغولية بقيادة تيمور لنك، ومن ثمّ انتعشت وأعيد ترميمها من جديد في العهد الصفوي.

منذ العهد القاجاري آلت هذه المدينة إلى الأفول شيئاً فشيئاً وافتقدت مكانتها التي حظيت بها في العهد الصفوي لتصل إلى ما هي عليه في عصرنا الراهن، ولكنها رغم ذلك تعتبر من أهم المدن في منطقة خراسان.

* المعالم السياحية والأثرية في «تربت جام»

- مرقد «شاه قاسم أنوار»

الشيخ قاسم أنوار أو شاه قاسم أنوار، هو أحد العرفاء المتصوفة المعروفين في مدينة تربت جام، وقد عاش في القرنين الثامن والتاسع الهجريين، ومرقده اليوم يقع في قرية باسم «لنکر» تبعد مسافة 24 كم عن مركز المدينة وتقع في الناحية الشمال غربية منها.

الأمير علي شير نوايي هو الذي شيد مقبرة الشيخ قاسم أنوار، وهي تتضمن العديد من الكتابات المنقوشة على ألواح حجرية يرجع تأريخ نقشها إلى العهد الصفوي.

- مقبرة الخواجة عزيز الله

الخواجة زين الدين عزيز الله هو أحد عرفاء الطريقة الصوفية النقشبندية، وهو من رموز المتصوفة في القرن التاسع الهجري، وقد تم تشييد مقبرته بالنمط التي هي عليه اليوم والفن المعماري الجميل الذي يزينها، في باكورة العهد الصفوي، وهي لا تبعد كثيراً عن مقبرة الشيخ أحمد جام.

- شلال «بردو»

شلال «بردو» يقع في محافظة خراسان رضوي ويبعد مسافة 2 كم عن قرية اسمها «شور آب عليا» ويقع في ناحيتها الغربية، وهذه القرية هي إحدى ضواحي مدينة تربت جام، حيث يبلغ ارتفاعه 30 م وتنهال مياهه من أحد الشقوق الكبيرة في جبل شاهق.

ارتفاع هذا الشلال عن سطح البحر يبلغ 1460 م ويجري على صخور مصقولة رائعة الجمال مما أضفى عليه طلاوة أكثر، وأما قرية شور آب عليها فهي من الناحية الجغرافية تابعة لقضاء «نصر آباد" وريف «كاريزان» وتحت إشراف الإدارة المحلية لمدينة تربت جام.