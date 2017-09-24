تم الاعلان عن نتيجة المرحلة الأولى من عملیة التحكيم الخاصة بجائزة أحمد شاملو الثالثة للشعر. وأعلنت لجنة التحکیم الخاصة بالمرحلة الاولی من عملیة التحکیم لجائزة أحمر شاملو الثالثة للشعر أسماء المتأهلین للمرحلة الثانیة في هذه التظاهرة الادبیة.

وحسب هذا الاعلان فقد تم فرز 168 مجموعة شعریة من أصل 201 مجموعة أرسلت الی الامانة العامة للجائزة حیث تم وبعد تقییمها من قبل لجنة التحکیم تأهل 12 عملاً الی المرحلة الثانیة من عملیة التحکیم وعلی هذا النحو:

1 - أوشفيتز خاصتي لحسن همايون. دار جشمه للنشر

2. مطر ابن آوی . مهدي مقیم نجاد . دار حرفه هنرمند للنشر

3. تاريخ تبريز. مرتضی بخشایش. دار بوتیمار للنشر

4. أوجه السکر . سميرة یحیائي . دار حکمت کلمة للنشر

5. في زي الراهبات. محمد درودکري. دار کتاب فانوس للنشر

6 . لا تدخل یدك في مکان یبلعك. اسماعيل سراب. دار كلمة الحكمة للنشر

7. ذهبت القضبان أمامنا. علي ياري. دار بوتيمار للنشر.

8. زیارة قصیرة . فریاد ناصري. دار كلمة الحكمة للنشر

9. مات الملك . زهرة حيدري. دار شاني للنشر.