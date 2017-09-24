قرع جرس الدراسة مع بدء السنة الدراسیة الجدیدة في روضة «ایران مهر» للاطفال وذلك بحضور وزیري الارشاد والرعاية الاجتماعية.

لدى قرعه جرس بدء السنة الدراسیة الجدیدة

وأکد وزیر الثقافة والارشاد الاسلامي، سید عباس صالحي لدي مشارکته في مراسم بدء السنة الدراسیة الجدیدة والتي حضرها أیضاً وزیر الرعایة الاجتماعیة أکد بأن المطالعة هي الیوم تشکل الهاجس الاساس للمجتمع لإن المطالعة تساعد علی تکوین الانسان السليم وتعینه على تعلم المهارات الاجتماعیة الصحیحة.

وشدد صالحي في هذا الحفل الذي تم فیه أیضاً التوقیع علی مذکرة تفاهم مع وزارة الرعایة الاجتماعیة علی ضرورة تأسیس المکتبات في ریاض الاطفال لیتعرف الاطفال علی الکتاب والمطالعة.

هذا وتهدف مذکرة التفاهم التي وقعت بین وزیري الارشاد والرفاه الاجتماعي الى تشجيع الاطفال علی قراءة الکتب وترویج ثقافة المطالعة بین العوائل وتحديد أیام الاثنین کیوم للمطالعة في ریاض الاطفال.