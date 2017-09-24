لمناسبة بداية شهر محرم، وجّهت السلطات السعودية رسائل لأهالي القطيف عبر محافظ المنطقة خالد الصفيان خلال استقباله عددًا من الخطباء ومسؤولي المجالس الحسينية، طالبت فيها باستغلال تزامن عاشوراء مع "اليوم الوطني" في المملكة والقيام بحملة تطبيل بهذا الصدد، متجاهلة الأوضاع الصعبة التي عاشتها القطيف على أيدي الأجهزة الأمنية التي حوّلت إحدى بلدات المحافظة أي العوامية إلى خراب ودمار.

وإذ قال الصفيان إن "التهديدات الأمنية من قبل أصحاب الفكر الضال والتكفيري التي تحاول المساس من الوطن وضرب الوحدة الوطنية بين مكونات الشعب الواحدة ليست خافية على الجميع"، أعلن رفض عمل اللجان الشعبية التطوعية التي تم إعدادها على خلفية التفجيرات الإرهابية التي طالت مساجد وحسينيات وذلك بهدف حراسة تلك الأماكن خاصة بالمناسبات الكبرى التي تكون محل استهداف الفكر التكفيري.

كما شدد على حظر صناديق التبرعات الخاصة بمراسم عزاء عاشوراء، منبّهًا الى أن " أصحاب صناديق التبرعات سيحالون للنيابة العامة لتحقيق".