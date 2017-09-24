  • الأحد ٣ محرم ١٤٣٩
  • الأحد , سبتمبر 24, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 203363 تاريخ النشر: أيلول 23, 2017 الوقت: 19:54 الاقسام: عربيات  
السعودية.. تضييق خانق على المراسم العاشورائية في محافظة القطيف

السعودية.. تضييق خانق على المراسم العاشورائية في محافظة القطيف

لمناسبة بداية شهر محرم، وجّهت السلطات السعودية رسائل لأهالي القطيف عبر محافظ المنطقة خالد الصفيان خلال استقباله عددًا من الخطباء ومسؤولي المجالس الحسينية، طالبت فيها باستغلال تزامن عاشوراء مع "اليوم الوطني" في المملكة والقيام بحملة تطبيل بهذا الصدد، متجاهلة الأوضاع الصعبة التي عاشتها القطيف على أيدي الأجهزة الأمنية التي حوّلت إحدى بلدات المحافظة أي العوامية إلى خراب ودمار.

وإذ قال الصفيان إن "التهديدات الأمنية من قبل أصحاب الفكر الضال والتكفيري التي تحاول المساس من الوطن وضرب الوحدة الوطنية بين مكونات الشعب الواحدة ليست خافية على الجميع"، أعلن رفض عمل اللجان الشعبية التطوعية التي تم إعدادها على خلفية التفجيرات الإرهابية التي طالت مساجد وحسينيات وذلك بهدف حراسة تلك الأماكن خاصة بالمناسبات الكبرى التي تكون محل استهداف الفكر التكفيري.

كما شدد على حظر صناديق التبرعات الخاصة بمراسم عزاء عاشوراء، منبّهًا الى أن " أصحاب صناديق التبرعات سيحالون للنيابة العامة لتحقيق".

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الرياض/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/3125 sec