دافع الرئيس اللبناني ميشال عون مجددا عن سلاح حزب الله في لبنان، مشددا على أن حزب الله لا يستخدم اسلحته في السياسة الداخلية، مضيفا أن هذه الاسلحة ليست إلا لضمان مقاومة" اسرائيل" التي لا تزال تحتل جزءا من الأراضي اللبنانية، وهي نحو 30 كلم مربع في مزارع شبعا رافضا تطبيق واحترام قرارات الشرعية الدولية، ومنها ما ينص على حق عودة الفلسطينيين الى ارضهم والذين لجأوا الى لبنان ابان حرب 1948.

وقال عون، خلال مقابلة اجرتها معه صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، قبل الزيارة التي يقوم بها الى فرنسا الاثنين المقبل "أنه لا يمكننا ان نمنع حزب الله من سلاحه طالما ان" اسرائيل" لا تحترم قرارات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الامن وقرارات الامم المتحدة"، لافتا الى أن" اسرائيل" سيكون لها الحق وقتها في ان تشن الحرب كيفما ومتى تشاء في حين ان الاخرين ليس لهم الحق في الحفاظ على سلاحهم للدفاع عن انفسهم، وأضاف" هذا غير مقبول".

وكشف عون ، انه سيتحدث مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في مواضيع عدة وانه سيطلب منه ان يضاعف التعاون الثقافي والاداري والعسكري بين لبنان وفرنسا، لافتا الى انه يتم العمل على دعم الجيش اللبناني لحماية جميع اللبنانيين، مجددا التأكيد على ضرورة ان يكون السلام مستندا على الحق وعلى وجوب ايجاد حل للمسألة الفلسطينية، لافتا، في المقابل الى عدم قبول" اسرائيل" بحل الدولتين.