وقفة احتجاجية في المغرب ترفض التطبيع مع الكيان الصهيوني

اندلعت فجرالسبت، مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات العدو الصهيوني عقب اقتحامها ضاحية شويكة شمال طولكرم، ومحطة للمحروقات بسلفيت.

ونقل موقع "الانتفاضة" عن شهود عيان قولهم، إن قوات العدو داهمت شويكة، وتمركزت في حي النعالوة حيث اندلعت المواجهات التي أطلقت خلالها تلك القوات وابلًا كثيفًا من القنابل الغازية، تسللت لمنازل المواطنين وأوقعت إصابات بالاختناق.

وأشاروا إلى أن جنود العدو داهموا عددًا من المنازل وفتشوها، ولم يبلغ عن وجود اعتقالات.

وفي سلفيت، داهمت قوات العدو الصهيوني، ليلة الجمعة، محطة "السلمان" للمحروقات في بلدة دير استيا، ونصبت حاجزًا على المدخل الرئيسي للبلدة.

وقالت مصادر محلية إن قوات العدو داهمت المحطة، وفتشتها بشكل دقيق وانتشر الجنود في المنطقة ما أعاق حركة السير.

من جهة اخرى عقد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، السبت، اجتماعًا للجنة المركزية لحركة "فتح"، في مقر المقاطعة بمدينة رام الله.

وذكرت مصادر اعلامية فلسطينية، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس كان من المقرر أن يترأس السبت اجتماعاً مهمًا للجنة المركزية لحركة فتح، لمناقشة ملف المصالحة الفلسطينية وكذلك إطلاع القيادة على التطورات السياسية بعد خطاب الرئيس بالأمم المتحدة.

وكان الرئيس الفلسطيني، قد أعرب عن ارتياحه للاتفاق الذي جرى التوصل إليه في القاهرة بجهود مصرية لإنهاء الانقسام، وقال في خطابه بالأمم المتحدة، إن الحكومة الفلسطينية ستتوجه نهاية الأسبوع الجاري إلى غزة لممارسة أعمالها هناك.

وفي سياق آخر شارك مواطنون مغاربة في وقفة احتجاجية، بالعاصمة المغربية الرباط، مساء الجمعة، للمطالبة بسن قانون لتجريم التطبيع مع" إسرائيل"، بالتزامن مع تنامي التطبيع مع الصهاينة في مجالات الفن والرياضة.

وجرى تنظيم الوقفة أمام مقر البرلمان المغربي، بدعوة من “الائتلاف المغربي من أجل فلسطين ومناهضة التطبيع″ (غير حكومي)، وهو يضم 15 هيئة مغربية داعمة للفلسطينيين.

ورفع المشاركون لافتات مكتوب عليها “الشعب يريد تجريم التطبيع″، و”لا للتطبيع″، وهتفوا بشعارات منها: “لا لا ثم لا للتطبيع والهرولة”، و”فلسطين أمانة والتطبيع خيانة”.

وفي كلمة باسم الائتلاف قال محمد مضمان، “لاحظنا تزايد مظاهر التطبيع مع الإسرائيليين، فبعد مشاركة مغنية إسرائيلية في مهرجان فني بمدينة طنجة (شمال)، الأسبوع الماضي، يرتقب أن يشارك ثلاثة إسرائيليين في تظاهرة رياضية، السبت 23 سبتمبر، في الرباط”.

وتظاهر مئات النشطاء المغاربة في طنجة، الأسبوع الماضي؛ احتجاجا على مشاركة المغنية الإسرائيلية “فازانا”، في سهرة موسيقية، يوم الجمعة الماضي، ضمن المهرجان الدولي “طنجة جاز″، الذي نظمته مؤسسة “لورين” (غير حكومية).

وكانت كتل برلمانية مغربية من الأغلبية والمعارضة، تبنت، عام 2014، مقترح قانون تقدم به “المرصد المغربي لمناهضة التطبيع″ يجرم “كل أشكال التطبيع مع إسرائيل”، لكن المقترح لم يعرض على البرلمان لمناقشته حتى الآن.