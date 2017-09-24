عضو في مجلس الشيوخ الاميركي: واشنطن تشارك السعودية في حربها على اليمن

استنكر عضو مجلس الشيوخ الاميركي راند بول الاسبوع الماضي في جلسة مناقشة بثت تلفزيونياً مشاركة بلاده السعودية في حربها على اليمن، وقال "نحن في حالة حرب في اليمن نحن نساعد ونحرّض على الحرب السعودية في اليمن ومع ذلك لم يكن هناك أي تصويت على ذلك"، مضيفاً "يعاني 17 مليون يمني من المجاعة بسبب الحصار السعودي وحملة القصف نحن نساعد ونحرّض على ذلك ومع ذلك لم يكن هناك تصويت هنا في الكونغرس".

وأفاد مصدر عسكري بمقتل أربعة جنود سعوديين بينهم ضابط خلال تصدي الجيش اليمني واللجان الشعبية لمحاولة تقدمهم باتجاه جبل الشُرفة بنجران السعودية.

وقال المصدر: إن عملية تقدم الجنود السعوديين أسندت بغارات جوية مكثفة للتحالف السعودي.

ويأتي ذلك بعد ساعات من توزيع الإعلام الحربي اليمني مشاهد لجنديين سعوديين أسرا خلال المواجهات مع الجيش واللجان في نجران، حيث ظهرا وهما يطالبان الحكومة السعودية بسرعة التعامل مع ملف الأسرى.

وفي الداخل اليمني ارتفعت إلى 5 مدنيين بينهم طفل وامرأة حصيلة شهداء غارات التحالف السعودي على منزل في مديرية شدا الحدودية غرب محافظة صعدة شمال اليمن.

كذلك استشهد يمني إثر غارة جوية للتحالف السعودي استهدفت شاحنة نقل في منطقة بني حسن في مديرية عَبْس، بالتزامن غارات أخرى على الجسرين الرابطين بين مديريتي حرض وعبس ومديريتي مُسّتبأ وكُشَر في محافظة حَجّة.

وفي تعز جنوب البلاد تمكن الجيش واللجان من شن هجوم مكثف على قوات هادي في الجهة الشمالية من منطقة يَخْتُل بمديرية المَخَا الساحلية غرب المحافظة، وأفاد مصدر عسكري بأن العملية الهجومية للجيش واللجان أسفرت عن وقوع قتلى وجرحى في صفوف قوات هادي.

ويأتي ذلك عقب مقتل القيادي الميداني في قوات هادي محمد السلماني إلى جانب المرافق الشخصي لقائد اللواء 35 المساعد عبدالله العوني، فيما قتل وجرح العديد من الجنود خلال التصدي لمحاولة تقدمهم باتجاه الصِيار في مديرية الصِّلْوْ.

في المقابل، أعلنت قوات هادي سيطرتها على الصِيار ذاتها بعد ساعات من المواجهات مع الجيش واللجان جنوب تعز، بموازاة ذلك قتل وجرح 8 عناصر من قوات هادي أثناء إحباط زحفهم باتجاه جبل عَسَق والتلال المجاورة له في مديرية حيْفان جنوب شرق تعز.

إلى ذلك شنت وحدات الجيش اليمني واللجان الشعبية، السبت، هجمات على مواقع مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي في محافظتي تعز والجوف مكبدين المرتزقة خسائر جسيمة في العديد والعتاد.

وأوضح مصدر عسكري أن أبطال الجيش واللجان الشعبية أغاروا على مواقع المرتزقة شمال منطقة يختل غرب محافظة تعز.

وأضاف المصدر أن وحدات الجيش واللجان الشعبية شنت عملية هجومية على مواقع المرتزقة في منطقة مزوية بمديرية المتون محافظة الجوف.

وأكد المصدر مصرع وجرح أعداد من مرتزقة العدوان خلال عمليات الجيش واللجان الشعبية في تعز والجوف، بالإضافة إلى اغتنام وتدمير أسلحة وذخائر كانت لدى المرتزقة.

وكان الجيش واللجان الشعبية نفذوا الجمعة، عملية عسكرية على مواقع المرتزقة باتجاه منطقة بيرباشا، وكسروا زحفا للمرتزقة باتجاه جبل عسق والتباب المجاورة له بمديرية حيفان، كما أفشلوا محاولة تسلل للمرتزقة باتجاه منطقة العويد في حمير مديرية مقبنة بتعز.

وقتل وجرح عدد من المرتزقة إثر عملية عسكرية للجيش واللجان الشعبية استهدفت مواقعهم في محزام ووادي صقر بمديرية الغيل بالجوف.