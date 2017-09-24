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رقم الخبر: 203357 تاريخ النشر: أيلول 23, 2017 الوقت: 19:34 الاقسام: اقتصاد  
الإمارات تملك نحو نصف الثروات السيادية العربية

الإمارات تملك نحو نصف الثروات السيادية العربية

استحوذت 3 دول خليجية على نصيب الأسد من الثروات السيادية العربية، تصدرتها الإمارات بثروات سيادية قيمتها 298ر1 تريليون دولار، والتي شكلت نحو 1ر44% من الثروات السيادية العربية.

وأظهرت البيانات أن السعودية جاءت في المرتبة الثانية، حيث استحوذت بنهاية يوليو/ تموز على 7ر23%، أي ما قيمته 697 مليار دولار (61ر2 تريليون ريال) من إجمالي الثروات السيادية للدول العربية. تلتها، الكويت بثروة سيادية قيمتها 524 مليار دولار (صندوق واحد) تمثل 8ر17% من الثروات السيادية العربية.

وتبلغ القيمة الإجمالية للثروات السيادية العربية نحو 94ر2 تريليون دولار، موزعة على 16 صندوقاً سيادياً، وتشكل حصة العرب من الثروات السيادية العالمية نحو 7ر39%، حيث تبلغ القيمة الإجمالية للثروات السيادية العالمية نحو 4ر7 تريليون دولار.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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