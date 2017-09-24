انتقدت الحكومة الصينية، قرار وكالة "ستاندرد آند بورز" العالمية، تخفيض مستوى تصنيفها الائتماني السيادي طويل الأجل للصين، بسبب المخاطر المتعلقة بزيادة ديونها، ووصفته بأنه "قرار خاطئ".

جاء ذلك في بيان لوزارة المالية الصينية، نشرته على موقعها الإلكتروني، ونقلته وكالة "شينخوا" للأنباء. وقال البيان: إن "القرار كان خاطئاً وجاء في وقت يحقق فيه الاقتصاد الصيني خطوات ثابتة، وسط استمرار البلاد في بذل أقصى الجهود الممكنة لإصلاح هيكلة جانب العرض".

وخفضت الوكالة المذكورة، الخميس، مستوى تصنيف الائتمان السيادي الصيني ليصبح "A+" بعد أن كان "-AA"، مستشهدة بما اعتبرته المخاطر الاقتصادية والمالية الناتجة عن ارتفاع نمو الإئتمان السريع في البلاد. وأضاف بيان الوزارة أنه "من المؤسف أن يركز مؤشر ستاندرد آند بورز على نمو الإئتمان السريع والديون في الصين، بينما يتجاهل هيكل التمويل المميز في البلاد، والأثر الإيجابي الناجم عن إنفاق الحكومة ودعمها للنمو".

وانتقد محللون قرار الوكالة العالمية للتصنيف الائتماني، واتهموها بالفشل في "فهم الوضع الاقتصادي للصين". ونقلت صحيفة "تشاينا ديلي" الصينية عن المحللين قولهم، إن شركة التصنيف العالمية فشلت في فهم الوضع الاقتصادي للصين بدقة، وبالغت في تخوفها من المخاطر المالية التي تواجهها بكين.

واعتبر المحللون بحسب الصحيفة ذاتها، أنه "مع استقرار النمو الاقتصادي للصين، ومواصلة بكين إجراء الإصلاحات المالية، فإن ذلك يعوّض المخاطر المالية الناجمة عن نمو الديون".

من جهتها، قالت ليانغ هونغ، كبيرة الاقتصاديين بمؤسسة كابيتال الصينية الدولية، إن "ستاندرد آند بورز، فشلت في فهم الوضع الحقيقي للصين، وقرارها ليس محكماً"، بحسب الصحيفة ذاتها. وأضافت الخبيرة الاقتصادية أنه يتعين على الصين تسريع الاصلاحات المالية لرفع كفاءة التمويل.

وبحسب الخبيرة الاقتصادية، فإن نتائج التصنيفات لوكالات مثل "ستاندرد آند بورز" أثبتت عدم مصداقيتها، في بعض الحالات، لأنها فشلت في الأخذ بعين الاعتبار أحدث التطورات وعمليات التقدم التي حققتها الاقتصادات المستهدفة.

يشار إلى أن خفض "ستاندرد آند بورز" لتصنيف الصين جاء بعد إجراء مماثل قامت به "موديز" في مايو/ أيار الماضي.