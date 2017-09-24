  • الأحد ٣ محرم ١٤٣٩
  • الأحد , سبتمبر 24, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 203355 تاريخ النشر: أيلول 23, 2017 الوقت: 19:29 الاقسام: اقتصاد  
قطر تعرض أصولاً في الخارج للبيع

قطر تعرض أصولاً في الخارج للبيع

تعتزم هيئة الاستثمار القطرية بيع مبنى إداري تملكه في حي "كناري وارف" المالي بلندن، وتؤجره حالياً مجموعة "كريديت سويس"، وذلك بحسب ما نقلته وكالة "بلومبرغ" عن مصدرين.

وقالت وكالة "بلومبرغ" في تقرير نشرته مؤخراً: إن صندوق الثروة السيادية التابع لقطر قام بتعيين وسيطين تجاريين من أجل عرض المبنى الإداري للبيع بقيمة أولية 450 مليون جنيه إسترليني (610 ملايين دولار)، ورفض متحدث باسم هيئة الاستثمار القطرية التعليق على الخبر.

وكانت هيئة الاستثمار القطرية قد عرضت المبنى للبيع في بداية 2016، بينما كانت تسعى إلى تنويع محفظتها وزيادة أصولها في آسيا، والولايات المتحدة، لكن تم تعليق تلك الخطة في يونيو/ حزيران من العام الماضي.

 

 

 

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0666 sec