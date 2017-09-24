تعتزم هيئة الاستثمار القطرية بيع مبنى إداري تملكه في حي "كناري وارف" المالي بلندن، وتؤجره حالياً مجموعة "كريديت سويس"، وذلك بحسب ما نقلته وكالة "بلومبرغ" عن مصدرين.

وقالت وكالة "بلومبرغ" في تقرير نشرته مؤخراً: إن صندوق الثروة السيادية التابع لقطر قام بتعيين وسيطين تجاريين من أجل عرض المبنى الإداري للبيع بقيمة أولية 450 مليون جنيه إسترليني (610 ملايين دولار)، ورفض متحدث باسم هيئة الاستثمار القطرية التعليق على الخبر.

وكانت هيئة الاستثمار القطرية قد عرضت المبنى للبيع في بداية 2016، بينما كانت تسعى إلى تنويع محفظتها وزيادة أصولها في آسيا، والولايات المتحدة، لكن تم تعليق تلك الخطة في يونيو/ حزيران من العام الماضي.