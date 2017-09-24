ارتفع الذهب من أدنى مستوياته في أربعة أسابيع، الجمعة، مع إقبال المستثمرين على شراء الأصول الآمنة وسط تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.

وقالت بيونغ يانغ، السبت، إنها قد تختبر قنبلة هيدروجينية في المحيط الهادئ بعدما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتدمير كوريا الشمالية. وبحلول الساعة 29ر18 بتوقيت غرينتش، زاد الذهب في المعاملات الفورية 36ر0 بالمئة إلى 71ر1295 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما بلغ أدنى مستوى له في أربعة أسابيع عند 61ر1287 دولار للأوقية في الجلسة السابقة.

وعلى الرغم من المكاسب التي حققها المعدن الأصفر خلال يوم الجمعة، إتّجه الذهب صوب اختتام الأسبوع على انخفاض نسبته 5ر1 بالمئة في المعاملات الفورية، وهو أكبر تراجع منذ أوائل يوليو/ تموز. وزاد المعدن الأصفر 70ر2 دولار، أو ما يعادل 21ر0 بالمئة، في تسوية العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر/ كانون الأول إلى 50ر1297 دولار للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، لم تسجل الفضة تغيراً يذكر وظلت عند 95ر16 دولار للأوقية، بينما هبط البلاتين 86ر0 بالمئة إلى 50ر927 دولار للأوقية. والمعدنان يتجهان صوب ثاني تراجع أسبوعي. وارتفع البلاديوم 08ر1 بالمئة إلى 33ر920 دولار للأوقية، لكنه يتجه لتسجيل ثالث خسارة أسبوعية على التوالي.

هذا وارتفعت أسعار النفط نحو واحد بالمئة في تسوية تعاملات يوم الجمعة، مسجلة أعلى مستويات في شهور بعدما قال كبار منتجي الخام الذين اجتمعوا في فيينا إنهم قد ينتظروا حتى يناير/ كانون الثاني قبل اتخاذ قرار بشأن تمديد خفض الإنتاج بعد الربع الأول من العام القادم من عدمه.

وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك بعد انتهاء اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) مع المنتجين المستقلين: (أعتقد أن يناير هو أقرب موعد يمكننا فيه حقاً أن نتحدث بمصداقية عن وضع السوق). وقال وزراء آخرون إن قراراً بشأن تمديد التخفيضات قد يتم اتخاذه في نوفمبر/ تشرين الثاني عندما تعقد المنظمة اجتماعها الرسمي التالي.

وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت 43 سنتاً، أو ما يعادل 8ر0 بالمئة، في التسوية إلى 86ر56 دولار للبرميل وهو مستوى يقل سنتاً واحداً عن الأعلى خلال الجلسة، والذي كان أيضاً الأعلى منذ مارس/ آذار. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في تسوية العقود الآجلة 11 سنتاً، أو 2ر0 بالمئة، إلى 66ر50 دولار للبرميل.

وعلى أساس أسبوعي، حقق برنت مكاسب بلغت 2ر2 بالمئة، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 5ر1 بالمئة. وزادت أسعار النفط أكثر من 15 بالمئة في ثلاثة أشهر بما يشير إلى أن اتفاق أوبك لخفض إنتاج النفط بواقع 8ر1 مليون برميل يومياً قلص فائض المعروض عالمياً. وساعدت زيادة الطلب أيضاً في إحداث توازن في السوق.