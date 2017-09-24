أعلن المدير العام لمصرف (البين) الروسي عن إلغاء القيود المصرفية بين إيران وروسيا.

وقال عبدالله عمرأوف، السبت، خلال إجتماع أعضاء مجلس إدارة شركة تطوير الصادرات في محافظة كرج (غربي طهران): إن مصرف (البين) يدعو الى توسيع نطاق العلاقات مع النظام المصرفي الإيراني وتسهيل نقل الحوالات بين المصارف وتوسيع نطاق العلاقات التجارية بين البلدين. وأضاف: ان (ألبين بنك) مستعد لإلغاء كافة القيود الموجودة في نقل العملة الصعبة وذلك حتى على مستوى التحويلات التجارية المصرفية لإيران لأن تجار على هذا المستوى يضطرون بعض الأحيان أن يتحملوا أعباء وتكاليف نقل العملة الصعبة عن الطرق غير القانونية والخطرة.

كما اعتبر رئيس المصرف الروسي إفتتاح معرض المنتوجات الإيرانية لمحافظة كرج في موسكو خطوة جيدة للتعريف بالمنتوجات الإيرانية المنوعة في روسيا.

في سياق آخر، أعلنت روسيا أنها ستشرع قريباً في استيراد النفط الإيراني عن طريق شركة (بروم سريو ايمبورت)، وفقاً لترتيبات مقايضة النفط بالسلع.

وأفادت وكالة (ايتارتاس)، السبت، نقلاً عن وزير الطاقة الروسية، الكساندر نوفاك، الذي أعرب عن أمله في التوصل الى الإتفاق الأخير حول (مقايضة النفط بالسلع).

وزير الطاقة الروسي كان قد أعلن مؤخراً عن بدء استيراد النفط الايراني في غضون شهر، وقال: ان الطرفين سيتفقان على تصدير 100 ألف برميل من النفط الايراني الى روسيا قريباً وفي إطار مقايضة النفط بالسع.

وزير النفط الايراني، بيجن زنكنة، كان قد أعلن هو الآخر في 22 شباط/ فبراير وبعد لقائه وزير الطاقة الروسي، عن وضع الترتيبات لتصدير 100 ألف برميل من النفط الى روسيا يومياً. وأضاف: (اتفقنا مع وزير الطاقة الروسي على أن تدفع روسيا نقداً 50 بالمائة من قيمة الشحنات النفطية وفي مواعيد محددة، والباقي تشتري إيران بالنقود سلعاً روسية).