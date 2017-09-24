أعلنت الجمعية العالمية للصلب (WSA) أن حجم إنتاج الفولاذ الخام الإيراني سجل إرتفاعاً يلامس 1ر15% في أغسطس/ آب الماضي، و7ر15% خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2017.

وأفادت دائرة العلاقات العامة لمنظمة تنمية وتحديث المناجم والصناعات التعدينية الإيرانية (ايميدرو)، بأن إيران أنتجت 13 مليوناً و447 ألف طن من الصلب الخام خلال الأشهر الثمانية المذكورة، مسجلة نمواً بنسبة 7ر15% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2016. وبلغ حجم إنتاج الصلب الخام الإيراني في شهر أغسطس إلى مليون و750 ألف طن عبر تحقيق نمو يصل إلى 15%.