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رقم الخبر: 203352 تاريخ النشر: أيلول 23, 2017 الوقت: 19:18 الاقسام: اقتصاد  
نمو حجم إنتاج الصلب الخام في إيران بنسبة 15%

نمو حجم إنتاج الصلب الخام في إيران بنسبة 15%

أعلنت الجمعية العالمية للصلب (WSA) أن حجم إنتاج الفولاذ الخام الإيراني سجل إرتفاعاً يلامس 1ر15% في أغسطس/ آب الماضي، و7ر15% خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2017.

وأفادت دائرة العلاقات العامة لمنظمة تنمية وتحديث المناجم والصناعات التعدينية الإيرانية (ايميدرو)، بأن إيران أنتجت  13 مليوناً و447 ألف طن من الصلب الخام خلال الأشهر الثمانية المذكورة، مسجلة نمواً بنسبة 7ر15% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2016. وبلغ حجم إنتاج الصلب الخام الإيراني في شهر أغسطس إلى مليون و750 ألف طن عبر تحقيق نمو يصل إلى 15%.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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