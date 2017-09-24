ففي الأسبوع المنتهي بـ21 أيلول/ سبتمبر، تمت معاملة قرابة 576 ألفاً و986 طناً من مختلف أنواع السلع بقيمة أكثر من 290 مليون دولار في بورصة السلع الايرانية، ما يشير الى ارتفاع بنسبة 14 بالمائة. وسجلت قاعة المنتجات الصناعية والمنجمية، صفقات بحجم 139 ألفاً و57 طناً من مختلف أنواع السلع بقيمة 4ر117 مليون دولار، وكانت الحصة الأكبر في الصفقات للفولاذ بحجم 130 ألفاً و827 طناً، والألمنيوم بـ600 طن، والنحاس بـ5 آلاف و490 طناً، ومستخلص الموليبدن بـ140 طناً، وفحم الكوك الحجري بألفي طن، إضافة إلى 2 كيلوغرام من سبائك الذهب.

وسجلت السوق الداخلية والتصديرية بقاعة المنتجات النفطية والبتروكيمياوية، صفقات بحجم 376 ألفاً و864 طناً من مختلف أنواع السلع بقيمة 151 مليون دولار، عبر بيع 168 ألفاً و954 طناً من القير، و48 ألفاً و537 طناً من المواد البوليمرية، و110 آلاف طن من فكيوم بوتوم (المادة الأولية لإنتاج القير)، و19 ألف طن من لوب كات (المواد الأولية لصناعة الزيوت الصناعية)، و18 ألفاً و909 أطنان من المواد الكيميائية، و6 آلاف و740 طناً من الكبريت، و552 طناً من الزيوت الأساس، وكذلك ألفين و122 طناً عازل رطوبة.

وشهدت قاعة المحاصيل الزراعية، صفقات بحجم 54 ألفاً و884 طناً من مختلف أنواع المحاصيل بقيمة قاربت 19 مليون دولار.