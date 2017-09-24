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رقم الخبر: 203350 تاريخ النشر: أيلول 23, 2017 الوقت: 19:12 الاقسام: اقتصاد  
محافظ البنك المركزي: إيران قادرة على إستقطاب 3500 مليار دولار من الرساميل خلال العقدين القادمين
خلال إجتماع رؤساء البنوك المركزية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي

محافظ البنك المركزي: إيران قادرة على إستقطاب 3500 مليار دولار من الرساميل خلال العقدين القادمين

أكد محافظ البنك المركزي الايراني، ولي الله سيف، بأن الجمهورية الاسلامية الايرانية قادرة على استقطاب رساميل تقدّر بأكثر من 3500 مليار دولار خلال العقدين القادمين.

وفي كلمة له يوم الجمعة خلال إجتماع رؤساء البنوك المركزية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي (OIC) المنعقد في مدينة بودروم في تركيا، قال سيف: ان ايران بموقعها الجيوسياسي المناسب في منطقة الشرق الأوسط ووجود فرص الاستثمارات في مختلف المجالات ومنها النفط والغاز والبتروكيمياويات والمناجم والنقل وبناء المدن والمنتوجات الصناعية والزراعية وتكنولوجيا المعلومات إلى جانب نفوسها البالغ 80 مليوناً بغالبية شبابية ومتعلمة، تعد فرصة مناسبة للاستثمار.

ونوه رئيس البنك المركزي الايراني إلى الإجراءات المؤثرة التي اتخذتها ايران بعد الإتفاق النووي في مسار زيادة العلاقات المالية الدولية والتي ظهرت نتائجها بصورة تعزيز علاقات الوساطة المالية المصرفية مع عدد كبير من المصارف الأوروبية وسائر نقاط العالم وإبرام عقود التمويل مع مختلف الدول. وأشار الى الرؤية الخاصة للكثير من الخبراء الماليين والمصرفيين العالميين إزاء أداء المصارف الاسلامية بصورة أفضل في مواجهة الأزمات العالمية الأخيرة وكيفية وآليات هذا النمط من المصارف، وأضاف: ان النظام اللاربوي للمصارف الاسلامية يمكنه العمل كمحافظ لتسهيل المبادلات المالية والحيلولة دون المخاطر الشديدة. وأوضح بأن تركيز المصارف الاسلامية على التوفير المالي للأنشطة الاقتصادية الحقيقية والاعتماد بصورة أقل على العوائد الناجمة عن الأسهم والسندات المالية، هو السبب في تضرر هذه المصارف بصورة أقل مقارنة مع المصارف الأخرى المتعارف عليها وهو الأمر الذي أدى إلى أن يكون تأثير عدم الاستقرار المالي الأخير قليلاً على المصارف الاسلامية.

في سياق آخر، أكد رئيس البنك المركزي الايراني، لدى لقائه نائب رئيس الوزراء التركي، استعداد البنك المركزي الايراني لتطوير التعاون المصرفي كضرورة لتطوير التعاون التجاري. وأعلن أن ايران وتركيا ستعقدان إجتماعاً مصرفياً مشتركاً قبل زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الى طهران.

واقترح سيف عقد اجتماع مصرفي خاص بين البنكين المركزيين للبلدين بمشاركة المصارف المنتخبة للجانبين قبل الزيارة المرتقبة للرئيس التركي الى طهران، حيث حظي المقترح بقبول نائب رئيس الوزراء التركي. كما عقد رئيس البنك المركزي الايراني إجتماعاً خاصاً مع نظيره التركي مراد جاتين كايا، وتقرر عقد اجتماع مصرفي لمجموعة العمل المصرفي على وجه السرعة بمشاركة سيف وممثلي خمسة مصارف ايرانية وثلاثة مصارف تركية. وفي الختام، أبرم الجانبان مذكرة تفاهم للتعاون المصرفي بين رئيسي البنك المركزي الايراني والتركي.

كما التقى رئيس البنك المركزي الايراني نظيره الباكستاني، طريق باجوا، بهدف بحث الإسراع في تنفيذ مذكرة التفاهم التي أبرمها البلدان. وتقرر خلال اللقاء تفعيل الإتفاق المتعلق بالاستفادة من العملة الوطنية في المبادلات في غضون أسبوعين الى جانب فتح فرع لبنك ملي الايراني في مدينة كراتشي.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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