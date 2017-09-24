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رقم الخبر: 203348 تاريخ النشر: أيلول 23, 2017 الوقت: 19:07 الاقسام: محليات  
نائب القائد العام للجيش: حياض ايران مقبرة للمعتدين

نائب القائد العام للجيش: حياض ايران مقبرة للمعتدين

اعلن نائب القائد العام لجيش الجمهورية الاسلامية العميد احمد رضا بوردستان ان حياض ايران ستتحول الى مقبرة للمعتدين ان سولت لهم انفسهم التطاول على نظام الجمهورية الاسلامية.
وقال بوردستان في تصريح للمراسلين ان سولت للعدو التطاول على حياض الجمهورية الاسلامية الايرانية فانه سيواجه برد حسام ومزلزل يجلب له الندم .
وتابع اننا نعلم نقاط قوة وضعف الاعداء واتخذنا الاستعدادات اللازمة للتصدي لهم وبامكاننا الذود عن حياض البلاد على احسن وجه .
واوضح ان خططات تشتمل على الدفاع الشامل وان الجيش والحرس الثوري وقوى الامن الداخلي لديها خطط عسكرية تتناسب مع التهديدات وهي تتدرب عليها في المناروات .
وافاد باننا استطعنا من اتخاذ خطوات كبيرة جدا على صعيد الدفاع البري والجوي والبحري بمساعدة الصناعة الدفاعية وقدرات علمائنا الشباب.
واعلن ان القوات المسلحة للجمهورية الاسلامية الايرنية تعد قدراتها الدفاعية والهجومية اللازمة بما يتناسب مع التهديدات وان هذه الاستراتيجية قائمة وقد تم رسمها للاركان العامة للقوات المسلحة وقد تم اتخاذ خطوات جيدة في هذا السياق.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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