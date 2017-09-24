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رقم الخبر: 203346 تاريخ النشر: أيلول 23, 2017 الوقت: 19:02 الاقسام: محليات  
مساعد رئيس الجمهورية: ترسيخ الأمن رهن بالاعتداد بالقدرات الذاتية

مساعد رئيس الجمهورية: ترسيخ الأمن رهن بالاعتداد بالقدرات الذاتية

قال مساعد رئيس الجمهورية محمد باقر نوبخت أنه لا ينبغي التعويل على الخارج بأي وسيلة لترسيخ الامن الداخلي، وانما يتم ذلك عبر الاعتداد بالقدرات الذاتية والوطنية.
وقال مساعد رئيس الجمهورية محمد باقر نوبخت وخلال مناسبة بداية العام الدراسي الجديد 2017-2018 يوم السبت، إن معيار تصنيف الدول يرتكز على تعزيز القدرات في الدفاع عن سيادتها وأمن شعبها.
وأضاف: "مسألة ارساء الأمن الداخلي تشكل قضية داخلية بحتة ولا يجب أن تؤثر بأي وسيلة على الخارج".
وتطرّق نوبخت الى الجرائم المرتكبة في ميانمار، اليمن وسوريا مشيرا الى أن اهتمام الجمهورية الإسلامية بهذه القضايا تدل على رفعة الشعب الإيراني؛ وفيما يخص خطاب الرئيس الأمريكي في الأمم المتحدة اعتبر أن الحظر الّذي تفرضه أمريكا على إيران هو بسبب نفوذها بين دول المنطقة.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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