قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي علاء الدين بروجردي، ان الولايات المتحدة في طريقها الى الإنحطاط السياسي، وان السياسيين والشعب الامريكي باتوا احد المنتقدين لسياسات ترامب.

وفيما يتعلق بسياسات اميركا في تنفيذ الاتفاق النووي والقضايا العالمية الاخري، اوضح بروجردي يوم السبت : وفقا لسياسات ترامب فان اميركا باتت في عزلة وجميع الدول الموقعة على الاتفاق النووي، اصطفت في جبهة واحدة، واميركا اصبحت في الطرف الاخر.

وقال بروجردي ان سياسات ترامب بخصوص الاتفاق النووي والقضايا العالمية الاخرى بما فيها كوريا الشمالية وايران والمنطقة، مرفوضة على الصعيد الدولي وبين السياسيين في العالم.

واضاف ان اميركا في طريقها الى التراجع من الناحية السياسية، وان السياسيين والشعب الامريكي من المنتقدين لسياسات الرئيس الامريكي في الوقت الراهن.

وقال رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي، ان محبوبية ترامب بدأت بالتراجع يوما بعد يوم في داخل المجتمع الامريكي.