وقال حجة الاسلام والمسلمين السيد حسن الخميني ردا على الخطاب الاخير لرئيس الولايات المتحدة امام الجمعية العامة للامم المتحدة: ان خطاب ترامب كان عارا على الشعب الامريكي وتسبب في عزلة رجال الدولة الجدد.
واضاف: ان المحتوي والالفاظ المستخدمة في الخطاب لاتليق برئيس دولة.
واعتبر الاستقلال السياسي من اهم منجزات الثورة الاسلامية الذي كان حلما قديما لدى الشعب الايراني وقال: ان الاستقلال السياسي ووحدة الاراضي من اهم الامور لدى احاد الشعب الايراني ويطالبون به لذلك فإن الكلام غير المنطقي والخاطئ لرئيس الولايات المتحدة سيعزز الوحدة الوطنية وقوة البلاد داخليا وخارجيا.