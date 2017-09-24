قال سادن مرقد الامام الخميني (رض): ان الاستقلال السياسي ووحدة الاراضي من اهم الأمور لدى احاد الشعب الايراني لذلك فان الكلام غير المنطقي والخاطئ لرئيس الولايات المتحدة سيعزز الوحدة الوطنية وقوة البلاد داخليا وخارجيا.

وقال حجة الاسلام والمسلمين السيد حسن الخميني ردا على الخطاب الاخير لرئيس الولايات المتحدة امام الجمعية العامة للامم المتحدة: ان خطاب ترامب كان عارا على الشعب الامريكي وتسبب في عزلة رجال الدولة الجدد.

واضاف: ان المحتوي والالفاظ المستخدمة في الخطاب لاتليق برئيس دولة.

واعتبر الاستقلال السياسي من اهم منجزات الثورة الاسلامية الذي كان حلما قديما لدى الشعب الايراني وقال: ان الاستقلال السياسي ووحدة الاراضي من اهم الامور لدى احاد الشعب الايراني ويطالبون به لذلك فإن الكلام غير المنطقي والخاطئ لرئيس الولايات المتحدة سيعزز الوحدة الوطنية وقوة البلاد داخليا وخارجيا.