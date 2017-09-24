وصف رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام آية الله محمود هاشمي شاهرودي، خطاب الرئيس الاميركي في منظمة الأمم المتحدة بأنه سخيف ولا قيمة له وقد اثبت بأنه ذو شخصية متناقضة وغير متوازنة.

وخلال اول اجتماع لمجمع تشخيص مصلحة النظام في دورته الجديدة، عقد يوم السبت، قال آية الله هاشمي شاهرودي، انه وفقا لتصريحات قائد الثورة الاسلامية فان هذا الكلام ناجم عن الضعف والغضب والعجز.

واضاف، للاسف ان الرئيس الاميركي اثبت لغاية الان بانه يحمل شخصية متناقضة وغير متوازنة، اذ انه وخلال حملته الانتخابية اعتبر تاسيس داعش من ضمن الاجراءات غير القانونية لمنافسيه الانتخابيين، نراه في خطابه الاخير يتهم ايران بالارهاب كذبا وفي تناقض صريح (لاقواله السابقة)، في حين ان الجمهورية الاسلامية الايرانية كانت منذ انتصار الثورة الاسلامية الى الان ضحية للارهاب وهي الدوام في كفاح مستمر ضد هذه الظاهرة المقيتة بالمنطقة وهي اليوم ايضا في خندق التصدي لتنظيم داعش التكفيري بالمنطقة لاجتثاث هذه الشجرة الخبيثة.

ووجه الشكر والتقدير لرئيس الجمهورية لكلمته في الامم المتحدة وقال، ان خطابه (الرئيس روحاني) ضد تصريحات الرئيس الاميركي السخيفة، كان جريئا وحازما ومناسبا جدا.

واشار آية الله هاشمي شاهرودي الى الانتصارات الاخيرة التي تحققت ضد داعش في العراق وسوريا، معتبرا المقاومة ضد الظلم والهيمنة بانها مستلهمة من نهضة عاشوراء ومدرسة الامام الحسين(ع).