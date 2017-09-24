في لقاء مع قناة ريل نيوز الخبرية الامريكية، اكد الباحث في جامعة بريستون الامريكية والعضو السابق في الفريق النووي الايراني، سيد حسين موسويان، ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي مرجع القضاء الوحيد بشأن القضايا النووية وليس امريكا أو حكومة ترامب.

وفي معرض رده على سؤال حول كلمة روحاني مقارنة مع كلمة ترامب في الامم المتحدة، قال موسويان: ان المجمع الدولي يدرك جيدا ان اللهجة التي اعتمدها ترامب كانت لهجة العنف والتهديد والإساءة والنزاع والحرب.

واضاف: اما في المقابل كانت لهجة الرئيس روحاني لهجة السلام والحوار والتعاون، فقد دعا روحاني المجتمع الدولي للتعاون والاتحاد لمواجهة الارهاب واعتبر امريكا المسؤولة عن انتشار الارهاب والازمات التي تعاني منها المنطقة وما يعاني منه العراق وافغانستان.

وقال روحاني: ان حل الازمة في سوريا واليمن لا يتم بالطرق العسكرية بل بلغة الحوار، لكن سياسة امريكا ولهجة ترامب قائمة على التهديد والمواجهة.

واضاف الباحث في جامعة بريستون ان المجتمع الدولي اجرى مفاوضات مع ايران على مدى 12 عاما وان الازمة التي كان يمكن ان تندلع لتصبح حربا تم حلها بالطرق الدبلوماسية وان القوى العالمية الكبرى وقّعت الإتفاق وصوت عليه مجلس الامن الدولي، وبعد تنفيذ الإتفاق أقرت وكالة الطاقة الذرية لثماني مرات بالتزام ايران بتعهداتها.

واوضح؛ ان ايران التزمت وبشكل كامل بتعهداتها في اطار الإتفاق النووي وان امريكا والقوى العالمية لا يحق لها وضع أي عقبات اقتصادية امامها ويجب الا تمنع الآخرين من التعاون الاقتصادي مع ايران وهذا ما يعد خرقا فاضحا للإتفاق.

وردا على سؤال حول انسحاب امريكا من الإتفاق النووي، قال: حتى لو انسحبت امريكا فان الإتفاق سيبقى قائما من حيث ان القوى العالمية تدافع عنه بصلابة.