قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف: إن الإتفاق النووي حصل على موافقة الأمم المتحدة ولا يمكن تعديله وهذا ليس موقف روسيا فقط بل والمشاركين الآخرين في المفاوضات.

وأضاف لافروف على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك، أن الأمور التي تثير القلق بشأن إيران يجب تسويتها في إطار ثنائي من دون ربطها بالصفقة النووية.

وأكد لافروف ضرورة ان يتم دعم الإتفاق النووي مع ايران بقرار من مجلس الأمن الدولي وان لا يتم تغيير بنوده.

واعتبر لافروف أن الإتفاق لا ينص بأي شكل من الأشكال على منع التجارب الصاروخية، كما أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة هو المسؤول عن قضية حقوق الانسان وأضاف: لا يجب اعتبار البرتقال والتفاح فاكهة واحدة، فهذه المقارنة خاطئة خصوصا فيما يخص مسائل معقدة كالبرنامج النووي الإيراني.

ولفت لافروف إلى أنه إذا تم نقض الإتفاق النووي مع إيران فلن ترغب كوريا الشمالية بإجراء أي إتفاق مع المجتمع الدولي.

ومن ناحية أخرى قال لافروف: إن روسيا ترحّب بأي محاولات للوساطة في المفاوضات مع كوريا الشمالية. والتسوية السياسية هي الأولوية، وأضاف: أنه من غير المقبول شن حرب في شبه الجزيرة الكورية.

وأوضح لافروف أن موسكو لا ترى أسباباً لعدم تنفيذ الخطة الروسية-الصينية حول كوريا الشمالية، حسب ما أوردته سبوتينك.

وعن الحملة الأميركية بشأن التدخل الروسي في الانتخابات قال وزير الخارجية الروسي: إنها لم تعزز بأي أدلة ثبوتية حتى الآن.