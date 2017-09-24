أدان رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني، علي لاريجاني، سياسات الرئيس الاميركي دونالد ترامب في المنطقة ونَهبِهِ مئات المليارات من ثروات بلدانها.

وقال لاريجاني، في كلمة القاها امام الاستعراض الصباحي لوحدة حراس المجلس، السبت، ان ترامب قام بمسرحية في المنطقة ونهب مئات المليارات من ثروات شعوبها وبات يطلق تصريحات ليشعر القادة الرجعيون في المنطقة بالإشراح الا ان تصوراته جوفاء، اذ ان ايران هي نفسها التي صمدت في مواجهة إصطفاف الاعداء.

واضاف: ان الاستكبار واذنابه لم يكونوا يرغبون برؤية ايران مستقرة حيث ان الرئيس الاميركي يزعم بوقاحة ان ايران تثير المشاكل وينبغي القول له: انكم لم تحجموا خلال الاعوام الـ 40 الأخيرة عن إثارة المشاكل.

وتابع: ان جميع البلدان الكبرى وعملاءهم في المنطقة اجتمعوا وأججوا حربا طويلة الامد على ايران، وعلى الرئيس الاميركي الشعور بالخجل حين يطلق مثل هذا التصريح لأن الوثائق والأدلة التي تم كشف النقاب عنها تدلل بوضوح التوجيه والدعم الاميركي لصدام بشن هجوم على ايران.

ونوه الى ان هذا الكلام ليس منّا فقط بل ان الوثائق والأدلة التي كشفها قادة الجيش العراقي اليوم أوضحت ان المبعوث الاميركي الخاص تباحث مع صدام حول شن الحرب على ايران ووعده بالدعم والمساعدة حيث ان اميركا زودت العراق بالمعلومات العسكرية والاستخبارية بصورة مباشرة وغير مباشرة وفي النهاية أسقطت طائرة الركاب الايرانية.

ولفت لاريجاني الى ان البلدان الغربية وقفت برمتها خلف صدام وكذلك الاتحاد السوفيتي السابق دعم العراق تسليحيا، كما ان بلدان المنطقة الصغيرة منها والكبيرة قدمت مختلف انواع الدعم المالي والعسكري لصدام فيما كانت ايران تحارب لوحدها في تلك الظروف الصعبة.

ووصف ايران بأنها تمتلك اليوم كوادر انسانية تتسم بالشجاعة والتمسك بأهداف الثورة الاسلامية اكثر مما مضى وتقف خلف القيادة الحكيمة لقائد الثورة آية الله السيد علي الخامنئي، وبات الجميع يدرك اليوم مسؤولياته ويصمد على اهداف الثورة بقوة.