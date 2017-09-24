* تصريحات ترامب تنم عن الهروب من الالتزامات الدولية والاخفاق في تمرير الاهداف الاستكبارية

قال وزير الدفاع العميد امير حاتمي: اننا سنواصل تعزيز البنية الدفاعية للبلاد مادام البعض يتحدث بلغة التهديد، وان ايران لن تأخذ الأذن من أي بلد لإنتاج انواع الاسلحة الصاروخية والبرية والبحرية والدفاع الجوي.

واضاف العميد امير حاتمي السبت، في مراسم بدء اسبوع الدفاع المقدس (الحرب المفروضة 1988- 1980): اننا نفتخر بصناعاتنا الدفاعية كونها محلية تماما، وان انواع الصواريخ والمعدات القتالية البرية والدفاع الجوي والمنظومات القتالية البحرية، جميعها ايرانية الصنع تماما، وخبراؤنا يواصلون هذه المسيرة جنبا الى جنب بقوة.

واشار الى ان سياسة ايران الدفاعية للردع، وان ايران الاسلامية لا تخضع لأي تهديد وحظر وضغوط، موضحا بان المخططات والتكتيكات والتقنيات الدفاعية الايرانية تتناسب مع انواع التهديدات والظروف الجيوسياسية للبلاد.

واضاف وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة: إننا نصون وبقوة أمن البلاد وان التحدث بلغة القوة وبوقاحة، لن يؤثر فحسب على ارادة وعزم المسؤولين الايرانيين بل سيجعلهم أكثر إصرارا وعزيمة لمواصلة الطريق.

وقال العميد حاتمي: إن صاروخ خرمشهر الباليستي، نموذج لعزيمة وارادة العلماء الشبّان الايرانيين واستمرارا للمسيرة العلمية والبحثية للبلاد.

وفي معرض رده على التصريحات الداعية للحرب والمتغطرسة للرئيس الامريكي قال وزير الدفاع: إن هذا الكلام الفظ ينم عن الهروب من الضغوط الداخلية، وفشل السياسات الاقليمية والهروب من الالتزامات الدولية والاخفاق في تمرير الاهداف الاستكبارية وروح البلطجة الأمريكية.