أكد وزراء خارجية مجموعة الـ 77 والصين، على هامش اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك، أكدوا ان خطة العمل المشترك (الإتفاق النووي) من شأنها ان تكون نموذجا بناء وحقيقياً لأداء النظام المتعدد الاطراف في حل القضايا العالمية الهامة.

ورفض البيان، الذي اصدره وزراء خارجية 134 دولة، العقوبات الاقتصادية الاحادية على الجمهورية الاسلامية الايرانية داعياً الى إلغائها على وجه السرعة.

وكان عباس عراقجي مساعد وزير الخارجية قد حضر الاجتماع ممثلا الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وتطرق عراقجي الى التحديات التي تواجهها الدول النامية منتقدا النظام الاقتصادي والمالي الدولي، مؤكدا في ذات الوقت على المزيد من الاتحاد والتضامن بين الدول النامية.

وعقد اجتماع مجموعة الـ 77 والصين الجمعة بحضور الرئيس الاكوادوري ورئيس الجمعية العامة والأمين العام للامم المتحدة.