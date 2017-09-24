اعتبر وزير الدفاع الباكستاني مكافحة الإرهاب بأنها إحدى مجالات التعاون بين البلدين الشقيقين والجارين باكستان وإيران وقال: إن هذا التعاطي والتعاون الثنائي يبشر بمستقبل واعد للمنطقة.

وأكد خرم دستكير خان، السبت، في حديث لمراسل ارنا، أهمية التعاون العسكري بين البلدين وكذلك دور إيران في تحقيق أهداف مشروع (الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني) والمجالات المختلفة للتعاون الإيراني-الباكستاني.

وأضاف: إن إيران وباكستان تتمتعان بتجارب جيدة وناجحة في مجال مكافحة الإرهاب وبإمكانهما ان يوسعا تعاونهما لما يساهم في تطوير العلاقات بينهما في كافة المجالات.

وفي جانب آخر من حديثه، وصف وزير الدفاع الباكستاني إيران بالشريكة إلاقليمية والشقيقة لباكستان وقال: إن إعلان إيران عن إستعدادها للإنضمام الى المشروع العملاق للممر الاقتصادي الصيني الباكستاني كشبكة واسعة النطاق للإتصال الإقليمي والدولي يزيد من أهمية هذا المشروع خاصة وان إيران تقع بالقرب من ميناء (كوادر).

كما أكد هذا المسؤول الباكستاني على ضرورة تعزيز التعاون بين الحكومتين الباكستانية والإيرانية وقال: إن تطوير الإستثمار في مشروع الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني (CPEC) من شأنه ان يساهم في إتخاذ خطوات هامة لإحتواء الفقر.

وفي السياق ذاته قال المتحدث باسم الخارجية الباكستانية، نفيس زكريا: إننا نعتبر ايران بلداً صديقاً لنا، وان الحكومة الباكستانية تولي اهمية كبيرة لتطوير العلاقات الشاملة مع الجمهورية الاسلامية الايرانية.

واشار نفيس زكريا في حديث مع مراسل ارنا، السبت، الى لقاء رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية حسن روحاني ورئيس الوزراء الباكستاني شاهد خاقان عباسي على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك واصفا اللقاء بالمهم وقال: إن عقد هذه اللقاءات يشكل فرصة مناسبة للبلدين الصديقين والجارين لبحث تطوير العلاقات الشاملة.

وصرح؛ ان لقاءات زعماء البلدين، توفر فرصة لتعزيز التعاون بين الطرفين، وخطوة مهمة لتمتين العلاقات الثنائية.

وخلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني «شاهد خاقان عباسي» قال رئيس الجمهورية حجة الاسلام حسن روحاني: إن ايران تولي اهتماما كبيرا للعلاقات الودية مع باكستان مؤكدا ان طهران ترغب في تعزيز هذه العلاقات في شتى المجالات.