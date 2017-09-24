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رقم الخبر: 203332 تاريخ النشر: أيلول 23, 2017 الوقت: 17:38 الاقسام: محليات  
قاسمي: ترامب لا يعرف شيئاً عن الشرق الأوسط سوى النفط والدولار ورقصة السيف

قاسمي: ترامب لا يعرف شيئاً عن الشرق الأوسط سوى النفط والدولار ورقصة السيف

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية، بهرام قاسمي، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لا يعرف الفرق بين قضايا الحكم والمعاملات التجارية.
وأكد قاسمي في حديث مع صحيفة (اعتماد) الايرانية أن ايران ترد أمام العالم على الاهانات والأخطاء التي ارتكبها ترامب من خلال استنادها الى ثقافتها وحضارتها بوعي ومنطق، موضحاً أن جميع السجناء الإيرانيين-الأميركيين في ايران حوكموا وثبت لدى القضاء ارتكابهم جرائم ويجب ان يقضوا فترة محكوميتهم، مشدداً على أن طهران تأخذ القضايا الانسانية دائما بعين الاعتبار وتتمنى أن لا يكون هناك سجين واحد.
وأضاف: أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لا يعرف شيئاً عن الشرق الأوسط سوى النفط والدولار ورقصة السيف.
وكان العديد من المدن الايرانية قد شهد تظاهرات غاضبة بعد صلاة الجمعة، تنديداً بخطاب ترامب في الأمم المتحدة الذي أساء به لبلادهم، وشملت التظاهرات العاصمة طهران ومدناً عديدة أخرى ردّد خلالها المتظاهرون شعارات مناهضة لأميركا.
وفي سياق منفصل، قال قاسمي: إن ايران مستعدة لمواصلة الحوار مع كندا، لكن هناك عوامل غير معروفة تؤثر على الحكومة الكندية لعدم تطبيع علاقاتها مع ايران.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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