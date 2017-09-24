أعلن وزير الخارجية محمد جواد ظريف، انه إلتقى بأكثر من 30 من مسؤولي مختلف الدول في نيويورك وقال: إن جميع هؤلاء اكدوا ان الإتفاق النووي غير قابل للتفاوض وان الإلتزام به أمر ضروري.

وأضاف ظريف في تصريح لمراسل (إرنا): ان الإجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة يعد فرصة مناسبة لتبادل اللقاءات بين زعماء ووزراء خارجية الدول المشاركة.

وأردف بالقول: إن الرئيس روحاني إلتقى بزعماء العديد من الدول المشاركة في الإجتماع، حيث إجتمع بأربعة من نظرائه و6 من رؤساء الوزراء والأمين العام للأمم المتحدة.

واوضح ظريف انه بحث مع مسؤولي الدول الأخرى العلاقات الثنائية والقضايا العالقة في المنطقة لا سيما الظروف في سوريا واليمن والاوضاع المزرية لمسلمي الروهينغا.

كما أشار ظريف الى لقاءاته يوم الجمعة وأضاف: نحن بحثنا مع رئيس لجنة الصليب الأحمر الأوضاع الكارثية لمسلمي الروهينغا وسوريا واليمن، وكذلك بحثنا الإتفاق النووي، حيث شدد كافة المسؤولين على ان الإتفاق النووي غير قابل للتفاوض وان الإلتزام به أمر ضروري.

وأضاف انه سيلتقي الأمين العام للأمم المتحدة خلال الايام القادمة للمرة الثانية وسيجتمع برئيس الجمعية العامة وعدد آخر من وزراء خارجية البلدان المشاركة.

كما صرح، انه سيجتمع بعدد من أعضاء المؤسسات البحثية والاوساط الفكرية والنخب السياسية للولايات المتحدة.

في سياق آخر وفي كلمته كرئيس جديد لمنتدى حوار التعاون الآسيوي المنعقد على هامش الاجتماع الـ 72 للجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك، قال ظريف: إن هدفنا الاساس في هذا المنتدي هو تقوية الحوار والتعاون كي نتمكن من ترسيخ السلام والاستقرار والوصول الى التنمية المستديمة.

واشار وزير الخارجية الايراني الى المشاكل الاقليمية والعالمية مضيفاً: إن الجمهورية الاسلامية الايرانية تؤمن بقوة بان منتدى حوار التعاون الآسيوي يجب ان يعزز تعاونه للتصدي بصورة أكثر جدية للتحديات الراهنة.

واكد ضرورة التصدي للتطرف والارهاب، قائلاً: إن الكثير من الدول الآسيوية تضررت من هذه الظاهرة خلال الاعوام الأخيرة ورغم ان تعاونا جيدا حصل بهذا الصدد الا انه ينبغي علينا التعاون لمكافحة هذه الظاهرة بصورة جذرية وبأساليب أكثر تأثيرا.

ودعا ظريف للتصدي للآيديولوجيات الداعمة للعنف وفرض العزلة على أولئك الخطباء والوعّاظ الذين يسعون لنشر الافكار المتطرفة.

واكد بان تعاون الدول الآسيوية يمكنه إنقاذ مجتمعات من تهديد التطهير العرقي واضاف: إن مثل هذه التهديدات تسفر عن المجازر الجماعية ضد الابرياء خاصة الاطفال والنساء وتوفر الارضية لنزوحات بشرية واسعة لذا لا ينبغي التزام الصمت تجاه مثل هذه الجرائم.

يذكر، ان ظريف رافق الرئيس روحاني في زيارته الى نيويورك للمشاركة في الإجتماع الثاني والسبعين للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة.

ومن المتوقع ان تستمر زيارة وزير الخارجية حتى يوم الخميس القادم يُجري خلالها عددا من اللقاءات الثنائية ويشارك في عدد آخر من الإجتماعات الدولية.