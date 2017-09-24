سقط 8 جرحى، بينهم وزير يبدو أنه كان المستهدف، جراء تفجير وسط مدينة دونيتسك، يوم السبت، حسبما أعلنت جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من طرف واحد شرق أوكرانيا.

ونشر موقع الجمهورية على الإنترنت بيانا جاء فيه، أن التفجير الذي وقع الساعة 8:30 صباحا حسب التوقيت المحلي، استهدف نائب رئيس مجلس الوزراء في جمهورية دونيتسك، وزير الإيرادات والرسوم، ألكسندر تيموفييف. وأضاف البيان أنه "حسب المعطيات الأولية، أصيب جراء الانفجار 8 أشخاص".

وأكدت وزارة الإيرادات والرسوم في الجمهورية المعلنة من طرف واحد، أنه تم تفجير سيارة تيموفييف، لكنه بحالة جيدة بعد تلقي العلاج. وعلى إثر الانفجار قامت الشرطة المحلية بتطويق المنطقة.

والجدير بالذكر أن منطقة دونباس شرق أوكرانيا تشهد منذ عام 2014 نزاعا مسلحا بين السلطات المركزية الأوكرانية وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك المعلنتين من طرف واحد في شرق البلاد.

من جهة أخرى ذكرت قيادة جمهورية دونيتسك الشعبية، المعلنة من طرف واحد، يوم السبت: إن القوات الأوكرانية انتهكت وقف إطلاق النار في دونباس أكثر من 20 مرة خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وكان فريق الاتصال حول تسوية الوضع في شرق أوكرانيا ، قد اتفق، فى وقت سابق، على هدنة جديدة بمناسبة بدء العام الدراسي فى دونباس، سرت اعتبارا من منتصف ليلة 25 أغسطس/آب الماضي. وهذه هي المحاولة الخامسة منذ بداية العام لوقف إطلاق النار.

وقال متحدث باسم جمهورية دونيتسك للصحفيين: خلال اليوم الماضي انتهكت القوات المسلحة الأوكرانية نظام وقف إطلاق النار 21 مرة، وقصفت 11 مقاطعة في الجمهورية. ووفقا له، أطلقت هذا القوات نار قذائف الهاون وقاذفات قنابل يدوية وأسلحة صغيرة.

وأطلقت السلطات الأوكرانية في إبريل / نيسان 2014 ، عملية عسكرية ضد جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين المعلنتين من طرف واحد، بعد الانقلاب الذي وقع في البلاد في شهر فبراير/شباط 2014 واضطر معه الرئيس المنتخب فيكتور يانوكوفيتش للفرار إلى خارج الحدود. ووفقا لأحدث بيانات الأمم المتحدة، تجاوز عدد ضحايا هذا النزاع 10 آلاف شخص.

وتناقش مسألة تسوية الوضع في دونباس، على وجه الخصوص، خلال اجتماعات تعقد في مدينة مينسك عاصمة بيلاروس المجاورة، لفريق الاتصال الذي اعتمد بالفعل منذ سبتمبر / أيلول 2014 ثلاث وثائق تنظم الخطوات الرامية إلى تهدئة النزاع. بيد أنه، ورغم التوصل لاتفاقات الهدنة بين أطراف النزاع، فإن عمليات إطلاق النار لا تزال مستمرة.