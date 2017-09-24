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رقم الخبر: 203325 تاريخ النشر: أيلول 23, 2017 الوقت: 17:27 الاقسام: دوليات  
تركيا توطن 161 من أتراك "أهيسكا"

تركيا توطن 161 من أتراك "أهيسكا"

استقبل مسؤولون أتراك، القافلة الخامسة من أتراك أهيسكا، والذين تم استقدامهم من أوكرانيا، لتوطينهم في البلاد.

ووصل أتراك أهيسكا مساء يوم الجمعة إلى مطار ولاية أرزينجان التركية، عبر طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية، وجرى استقبالهم بالورود من قبل مسؤولين أتراك، ونقلهم إلى مساكن في قضاء أوزوملو، موفرة لهم من قبل الحكومة.

وأوضح السكرتير العام للاتحاد العالمي لأتراك المسخيت (أهيسكا)، فؤاد أوجار، في تصريح صحفي، أن المجموعة الثانية من القافلة الخامسة مؤلفة من 51 عائلة. وأشار إلى أن استقدام أتراك المسخيت إلى تركيا جرى بتعليمات من الرئيس رجب طيب أردوغان. وسبق أن استقدمت تركيا ألفين و121 شخصا من أتراك المسخيت.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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