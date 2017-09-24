قضت محكمة في كوبنهاغن بحبس رجل لمدة 25 يوما، بموجب قانون مكافحة الإرهاب، لشحنه طائرات "درون" ومكونات لهذه الطائرات وكاميرات تعمل بالأشعة تحت الحمراء لتنظيم داعش الارهابي في سوريا والعراق.

وأفادت الشرطة بأن الرجل (28 عاما) احتجز بناء على "اشتباه قوي" بمشاركته في أنشطة إرهابية في الخارج، من خلال شراء وشحن معدات للتنظيم عبر تركيا.

وتم الإفراج عن امرأة (29 عاما) كانت السلطات قد اعتقلتها معه الخميس. ولم يتضح بعد ما إذا كانت المرأة في دائرة الاشتباه أم لا.

وقالت الشرطة إنها تسعى للقبض على رجل (31 عاما)- يعتقد بأنه في تركيا- من خلال مذكرة اعتقال دولية أصدرتها الجمعة للاشتباه بأنه استلم المعدات المشحونة.