لا يفكر البروفيسور فين بارثيبان، المدرس في مدينة تشيناي الهندية، والحاصل على 145 شهادة أكاديمية على امتداد 30 عاماً من حياته في التوقف عن نهل العلم في القريب العاجل، مؤكداً على مقولة: «العلم بحر واسع كلّما شربت منه شعرت بالظمأ».

بدأت رحلة بارثيبان بعد الكفاح الذي واجهه في سبيل تحصيل شهادته الأولى. إذ كان طالباً غير منظم، ينجز أعمال الفصل الدراسي ويذاكر للامتحان الخطأ، الأمر الذي دفعه للتهرب من الامتحانات وتسليم المشاريع.

وبعد مدة من تخرجه وحصوله على وظيفة في دائرة القضاء، لازمته رغبة شديدة في إكمال الدراسة، وبصرف النظر عن مجالات الدراسة التي كانت متاحة له في الجامعة، قرر بارثيبان العودة والنجاح في الحصول على شهادة تلو الأخرى، إلى حين وصوله لأكثر من 142 شهادة أكاديمية.

وذكرت مواقع إخبارية أن بارثيبان بدأ بالتسجيل في المراكز التي لا تتطلب شهادة نقل للتسجيل والدراسة في الدورات المختلفة. لذلك عكف خلال السنوات الثلاثين الماضية على عملية التحضير للامتحانات والتقدم لشهادات أو دبلوم أو دورات جديدة.

وتشمل قائمة إنجازات بارثيبان البالغ من العمر 56 عاماً 3 شهادات ماجستير في العلوم، 8 شهادات ماجستير في القانون، 8 شهادات ماجستير في التجارة، 9 شهادات ماجستير في إدارة الأعمال، 10 شهادات ماجستير في الآداب، و 12 شهادة في البحوث المختلفة!

وأخيراً، عند سؤاله عما إذا كان هناك مجال لا يستمتع عادة بدراسته، أردف بارثيبان وبشكل قاطع: «الرياضيات».

لسوء الحظ، كانت هناك بعض الآثار الجانبية السلبية لدراسة بارثيبان المستمرة. وقد أدى الاستيعاب المكثف للمعلومات لأضرار حقيقية في ذاكرته، وأصبح يعاني الآن من صعوبة في التعرف على وجوه الناس والطرق التي سلكها عشرات المرات.

في الواقع، لم تمتنع زوجة الأكاديمي الهندي من اللحاق به، إذ لديها 9 شهادات أكاديمية، ولا تحتاج سوى لـ 136 شهادة أخرى للحاق بركبه.