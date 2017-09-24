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رقم الخبر: 203321 تاريخ النشر: أيلول 23, 2017 الوقت: 16:04 الاقسام: منوعات  
زوجان ألمانيان يسرقان أطنانا من المقذوفات الفارغة

زوجان ألمانيان يسرقان أطنانا من المقذوفات الفارغة

ذكرت مصادر إعلامية نرويجية أن إحدى محاكم العاصمة النرويجية في أوسلو حكمت على زوجين ألمانيين بالسجن عشرة أشهر لسرقتهما 6ر2 طن من المقذوفات الفارغة. بالإضافة إلى دفع غرامة قدرها 10 آلاف يورو.

وذكرت أن الزوجين اجتازوا 30 مرة إلى ميادين الرماية لحصد هذه المقذوفات. وقام الزوجان بنقل الفوارغ النحاسية داخل أثاث منزلهم.

هذا وتقدر الشرطة قيمة الفوارغ المسروقة بما لا يقل عن 55 ألف يورو. وصرح محامي الدفاع عن الزوجين اللذين يبلغان من العمر أكثر من 60 عاما، أنها أغرب حالة يصادفها من حوادث السرقة التي عايشها على الإطلاق.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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