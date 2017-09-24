تقدم فنان شهير بشكوى ضد أحد المستشفيات الكبرى في جدة، بالسعودية، لتسببه في إلحاق ضرر بزوجته والتسبب في حرمانها من الإنجاب بعد خطأ طبي ارتكبته طبيبة مقيمة.

تعود تفاصيل الواقعة وفقا لـ«عاجل»، إلى خضوع زوجة الفنان لعملية قيصرية داخل قسم الولادة بالمستشفى، لكن حدثت انتكاسة في حالتها فنقلت على إثرها لمستشفى آخر، واكتشفوا وقتها قيام طبيبة من جنسية عربية باستئصال أنابيب الرحم من زوجته، دون علمهما.

وأشار إلى أنه عندما تقدم بشكوى رسمية لصحة جدة شعر بوجود محاباة للمستشفى بسبب مكانة مالكها الذي يتمتع بشهرة اجتماعية كبيرة ومصنّف من كبار التجار في منطقة الخليج الفارسي والشرق الأوسط، حسب قوله.

وأوضح أنه قام برفع دعوى قضائية للنيابة العامة حول الواقعة، واصفا ما حدث بـ«الجريمة».

وقال إنه عندما توجّه للمستشفى الشهير فور علمه بما وقع على زوجته، صُدم برد المدير الطبي، الذي أكد أن الطبيبة وقعته على نموذج الموافقة بربط الأنابيب، مؤكدا أن الموافقة التي وقع عليها لم تكن تحتوي على الربط أو الاستئصال.