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رقم الخبر: 203319 تاريخ النشر: أيلول 23, 2017 الوقت: 15:57 الاقسام: منوعات  
أكبر واضخم 4 افاعي في العالم!

أكبر واضخم 4 افاعي في العالم!

الأفاعي أو الثعابين هي حيواناتٌ من مجموعة الزواحف تفتقر إلى جُفون العين والآذان، وتمتاز بأجسادها النحيلة والطويلة المُغطَّاة بالحراشف، وبُقدرة بعض أنواعها على تسميم فرائسها أو شلِّ حركتها عن طريق لدغها بأنيابها.

تنتمي معظم أنواع الأفاعي العملاقة في العالم إلى فصيلتي الأناكوندا والبوَا، وهي تمتاز بكونها جميعا أفاعي عاصرةً، لا سامة.

فعوضاً عن طريقة الحقن بالسمِّ التقليديَة التي يُمكن أن تتخيَّل أن الثعابين تلجأ إليها لقتل ضحاياها، فإنَّ الأفاعي ضخمة الحجم عادةً ما تفتقر إلى خاصيَة إفراز السمِ تماماً، فهي تعتمد في الصيد على الالتفاف حول طرائدها بجسدها الطويل، وعصرها بعضلاتها القويَّة حتى الاختناق، حيث تبدأ بالانقضاض على الفريسة والإمساك بها بفمها ثمَّ سحبها إلى القُرب منها لتلفَّ عليها بجسدها، أو لو كانت الفريسة ضخمةً جداً فستبادر بالإمساك بها والزحف نحوَها للإلتفاف حولها وتنتظرها حتى تموت، حيث تستطيع الأفاعي العاصرة اصطياد فرائس ضخمةً جداً بهذه الطريقة، بما فيها الجواميس والتماسيح، وهي تبتلع جميع فرائسها كاملةً دون مضغ أو تقطيع، حيث تكتفي بهضم جسد الضحيَّة الكامل داخل أمعائها .

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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