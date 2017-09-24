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رقم الخبر: 203318 تاريخ النشر: أيلول 23, 2017 الوقت: 15:53 الاقسام: منوعات  
صبي من غزة يسعى لدخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية

صبي من غزة يسعى لدخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية

يسعى الصبي يوسف البهتيني للخروج من قطاع غزة المحاصر منذ أكثر من عشر سنوات، للمشاركة في موسوعة غينيس للأرقام القياسية عن مهارة جسدية فريدة من نوعها.

فقبل شهرين، تلقى الصبي البالغ من العمر 12 عاما موافقة من إدارة الموسوعة للمنافسة على تحطيم رقم قياسي في قطع مسافة عشرين مترا بجسد ملتفّ على شكل كرة، على أن يجرى الاختبار في العاصمة الأردنية.

وبعدما أنهى يوسف تمارينه، أعرب عن أمله في أن يحقق الرقم القياسي قاطعا مسافة عشرين مترا في 14 ثانية، موجّها شكره لشقيقه محمد الذي اكتشف موهبته ودرّبه. ويقول محمد (21 عاما) «تلقينا قبولا منذ شهرين لمشاركة أخي يوسف في موسوعة غينيس في الأردن، نحاول منذ ذلك الحين الخروج من غزة، لكن المعابر مغلقة سواء مع مصر أو إسرائيل».

ويضيف «أرسلنا فيديو يظهر يوسف وهو يؤدي الحركة التي ننوي المشاركة بها وهو يقوم بها خلال 14 ثانية، علما بأن الرقم القياسي الأخير كان 17 ثانية».

ويشير إلى أن «القائمين على موسوعة غينيس متفهمون للظروف في قطاع غزة وبناء عليه لم يحدد تاريخ بعينه لوصولنا للمشاركة، بل أبدوا استعدادا لتحديد التاريخ فور مغادرتنا غزة».

وتأمل عائلة البهتيني من خلال مشاركة ابنها «رفع اسم فلسطين عاليا وتنمية موهبته عوضا عن دفنها في غزة» كما يقول شقيقه. وهذه ليست المرة الأولى التي يسلّط فيها أطفال من غزة الضوء على قطاعهم المحاصر من خلال موسوعة غينيس، ففي العام الماضي حقق «العنكبوت الخارق» الطفل محمد الشيخ رقما قياسيا بلف جسمه حول نفسه 38 مرة في الدقيقة الواحدة مع إبقاء صدره ثابتا على الأرض.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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