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رقم الخبر: 203317 تاريخ النشر: أيلول 23, 2017 الوقت: 15:43 الاقسام: منوعات  
هذا ما حدث لها بعد ان تناولت ليمونة حامضة!

هذا ما حدث لها بعد ان تناولت ليمونة حامضة!

تناولت فتاة في الارجنتين تبلغ الـ 12 من عمرها ليمونة حامضة.

وقد توفيت الفتاة الصغيرة بعد تناولها الليمونة القاتلة والتي كانت تحوي جرعة قاتلة من مبيد الحشرات المحظور «فورادان».

وفتحت السلطات القضائية الأرجنتينية تحقيقاً لمعرفة مدى انتشار هذا المنتج الممنوع في بساتين الليمون في شمال شرق الأرجنتين، وقد بيّن تشريح الجثة أن المنتج السام مسؤول عن وفاة الفتاة التي أكلت ليمونة من بستان في شمال شرق البلاد حيث تنتشر زراعة الحمضيات على نطاق واسع.

وفي التاسع من أيلول، لمّت الفتاة ليمونة عن الأرض وهي في طريقها إلى الكنيسة مع قريبها في مدينة مبوروكويا في منطقة كوريينتيس، وبعيد أكلها، راحت ترتجف وتتقيأ وتوفيت قبل وصولها إلى المستشفى، وأوضح المدعي العام أوسفالدو أوخيدا «فتشنا الموقع التي أخذت منه الليمونة، وأصيب الصبي أيضاً بتقيؤ لكن الفتاة استهلكت كمية قاتلة».

واستجوب المحققون عمالاً في مزرعة مجاورة، لكن لم يوقفوا أحداً بعد في إطار هذا التحقيق، ويشتبه في أن المادة الكيميائية عينها تسببت بنفوق 200 كلب في تموز.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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