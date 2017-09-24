بالأمس حكينا عن واحد مصري اسمه عمرو موسى خدم عائلة مبارك ثلاثين سنة وزال بزوالهم.. الآن عمل نفسه (مؤرخ) (وراح يبث سمومه بالحديث المفترى عن الحياة العائلية والمعيشية لجمال عبدالناصر)..

بعدين عرجنا على امريكا اللي هرب لها واحد سعودي اسمه جمال خاشقجي.. احد لقالق ومطبلي العائلة السعودية.. استغنوا عن خدماته فراح يحكي عن القمع والاضطهاد في المملكة وهو موجود لما كنت انت يا لقلق تطبل وتلمع صورة العائلة.

اليوم خلينا في امريكا لنحكي عن الاعلام ايضا.. هذا الاعلام اللي يمشي على قاعدة (الناس هبلة) او كما نقول في المشرق العربي (مين يقرأ؟ مين يكتب) ونضربه على المجموعة الجاهلة التي لا تقرأ ولا تكتب.

اليوم سنتحدث عن المفكر والكاتب والمحلل السياسي الكبير حاتم الجمسي.. الشباب يتصورون انه ينسب الى سيارة الجمسي الامريكية اما الكبار فانهم يعرفون عائلة الجمسي المصرية.. اللي منها المشير محمد عبدالغني الجمسي اللي كان قائد عام للقوات المسلحة ووزير دفاع ورئيس اركان وغيرها من المناصب العسكرية ايام حكم انور السادات والتي جعلت من الجمسي ضمن اشهر (50) قائداً عسكريا في العالم على مر التاريخ.

نعم حاتم الجمسي هو من المنوفية كمان زي عبدالغني.. لكن المشير كان ابرز شخصية عسكرية في العالم اما المحلل السياسي الكبير والقدير حاتم الجمسي فهو يعد الآن ضمن اشهر (50) شخصية اعلامية فكرية صحفية سياسية في العالم!!..

اظن انكم ايها الاحبة تؤيدون هذا الكلام لانكم شاهدتم وسمعتم وقرأتم طيلة السنين القليلة الماضية اسم هذا الشخص العلم.. وهو يطل عليكم تارة من العربية وتارة في الشرق الاوسط أو الشرقية أو المستقبل وغيرها من وسائل الاعلام التي دعته اليها ليحلل لمشاهديها وقرائها ما يجري في الدوائر العليا الامريكية حتى استنتج لمشاهدي العربية مرة ما يدور في رأس الرئيس الامريكي دونالد ترامب!! وهو من الموسوعية لدرجة ان يحكي عن اوضاع المسلمين في امريكا وظاهرة الاسلامفوبيا.. وعن الازمة الخليجية.. وعن الازمة الكورية وكارثة الروهينغا!! وغيرها..

طيب اليكم المفاجأة.. وارجو من حضراتكم بعد ان تقرأوها تراجعوا محركات البحث لتروا الخبر بالتفصيل مع الصور.. الزلمه طلع مهاجر مصري الى امريكا.. تزوج من امرأة امريكية وعنده الآن فايزة وعمر.. الله يخليهم.. وفتح مطعم سندويش في نيويورك اسمه Lotus Deli وفي زاوية من المطعم وضع بعض الخرائط على الجدار وراح يجلس امامها.. ويطلع محلل سياسي وستراتيجي!! ودي تيجي؟ ايوه تيجي في الزمن ده.. بعد التحليل السياسي يروح الجدع لإحضار السندويشات للزبائن.. لأنه تأخر عليهم.