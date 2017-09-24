شريحة إلكترونية للكشف عن مشاكل الركبة توصل جراح تقويم العظام الفرنسى ستيفان نودي، بمستشفى "كابستانى" بمدينة "بيريننيه" الشرقية في فرنسا، إلى تطوير شريحة إلكترونية تساعد على معرفة ما إذا كانت الركبة تعاني من ضعف نتيجة فقدها المرونة أو نتيجة إصابة، والتقاط صورة ثلاثية الأبعاد لمعرفة مدى صلاحية مفصل الركبة تحت كل الزوايا أثناء سير المريض.