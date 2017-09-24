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رقم الخبر: 203315 تاريخ النشر: أيلول 23, 2017 الوقت: 15:11 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
شريحة إلكترونية للكشف عن مشاكل الركبة

شريحة إلكترونية للكشف عن مشاكل الركبة

توصل جراح تقويم العظام الفرنسى ستيفان نودي، بمستشفى "كابستانى" بمدينة "بيريننيه" الشرقية في فرنسا، إلى تطوير شريحة إلكترونية تساعد على معرفة ما إذا كانت الركبة تعاني من ضعف نتيجة فقدها المرونة أو نتيجة إصابة، والتقاط صورة ثلاثية الأبعاد لمعرفة مدى صلاحية مفصل الركبة تحت كل الزوايا أثناء سير المريض.

وأوضح الجراح الفرنسى أن جراحة ترميم الركبة تجري لحوالى 100 ألف شخص سنوياً في فرنسا، جراء اعتلال مفصلي، وهذه الشريحة، التي يتم وضعها في علبة صغيرة على الركبة ومرتبطة بماسح ضوئي، يمكنها قراءة البيانات التي تسجل، ويتم إرسالها إلى برنامج مرتبط بهاتف ذكي، وتتكون صورة ثلاثية الأبعاد للركبة تمكن الطبيب من تحديد العلاج.

 

 

 
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مصدر الخبر: وکالات
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