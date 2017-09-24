تعد الحيوانات المنزلية مثل القطط والكلاب من الأكثر تأثراً بتغير الفصول، وبما أننا في بداية فصل الخريف يجب أن يتعرف مربو الحيوانات على أبرز الأمراض التي تصيب الكلاب والقطط في هذا الفصل، وسبل التعامل معها، وفقاً لحديث الدكتور البيطري "كرم مصطفى".

سقوط الشعر: يلاحظ مربو الحيوانات سقوط شعر الكلاب والقطط في الخريف أكثر من أي فصل آخر، ويرجع ذلك إلى تغيير المسام في ذلك الفصل، وبالتالى تغيير الشعر لدورة جديدة لبنائه تبدأ في نهاية فصل الشتاء، لذا لا داعى للقلق ويمكن الاكتفاء بإعطاء الكالسيوم بجرعات يحددها الطبيب للقط او الكلاب غزيرة الشعر.

نزلات البرد: يعد الخريف أيضاً من أكثر الفصول التي يتعرض فيها الحيوانات المنزلية إلى نزلات البرد ويعود ذلك على تغير الطقس المفاجىء به، فبعد الموجات الحارة التي يتعرض لها والتي يبدأ جسمه في التكيف معها يتغير الطقس سريعا إلى البرودة مما يحدث صدمة لجسم الحيوان ويعرضه غلى نزلات البرد.

- تراجع الشهية: نلاحظ في هذا الفصل تتراجع شهية الحيوانات ولا تميل إلى اللعب والنشاط مثلما كانت، وذلك نتيجة لتغير الطاقة بجسمها والتي تستمدها من الطاقة والطقس المحيط، فلا داعى للقلق إذا تراجع الكلب او القطة عن كمية الطعام المعروضة له لأنه أمر طبيعى في فصل الخريف وفي بداية الصيف.

-الإمساك: على عكس فصول السنة التي يتعرض فيها الحيوانات إلى الاسهال، يأتي فصل الخريف الذي يتعرض فيه القطط والكلاب إلى الإمساك ويعود ذلك على تراجع شهيتهم وتقلص الوجبات التي يتناولوها، مما يؤدي على الإمساك، وهنا يمكن التعامل مع الأمر من خلال إعطاء الحيوان جرعة مناسبة من الأدوية الملينة التي يوصفها الطبيب وذلك عند الضرورة القسوة.

-التهابات العين: في الفصول المتغيرة مثل الربيع والخريف تتعرض عيون القطط والكلاب إلى الحساسية والالتهاب مثلهم مثل الأطفال تماماً، ويمكن استخدام القطرات المطهرة للتغلب على هذه الفترة دون أي ضرر بالحيوان.