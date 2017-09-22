في مراسم عقدت في شركة "ايرانسل" المشغل الثاني للاتصالات الخلوية في ايران وبحضور وزير الاتصالات الايراني محمد جواد آذري جهرمي، أزاحت إيران الستار عن إنجاز علمي إيراني جديد في مجال الإتصالات وتقنية المعلومات، يتمثّل بالجيل الخامس من شبكات الانترنت اللاسلكي والاتصالات التي ستدخل إلى الخدمة الفعلية في البلاد بعد أشهر معدودة.

و أفاد موقع العهد الاخباري أنه يعتبر العديد من الخبراء الدوليين أن الجيل الخامس من شبكة الاتصالات هو بمثابة انقلاب عالمي في خدمة الانترنت عبر الجوال.

وخلال هذه المراسم، قال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الإيراني ان تنمية التكنولوجيا يجب أن تكون متزامنة مع التنمية الثقافية لكي لا تلحق بنا اضرار في ظلّ هذه الحركة المتسارعة من التطورات".

ورأى أن "جزءاً كبيراً من حياة الناس سيشهد تغييرات كبيرة بعد دخول شبكة "5 جي" حيث سنرى أن الكثير من الخدمات التقليدية ستدخل الى الأجواء الإفتراضية وستؤدي الى تنمية سوق تقنية المعلومات والاتصالات".

وأكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الايراني أن "شبكة الـ5 جي ستساعد على ارتفاع نسبة رفاهية المواطنين من ناحية الحصول على الخدمات والمعلومات".

بدوره قال علي رضا قلمبر دزفولي مدير شركة "ايرانسل" ان "في ايران اليوم توجد خدمة الـجيل 4.5 من شبكة الاتصالات وبدخولنا الى الجيل الخامس سندخل الى مرحلة مهمة في هذا المجال".

وتابع: "اليوم استطعنا أن نختبر جيل الـ5 جي حيث وصلنا الى سرعة 23 غيغابيت في الثانية و هي سرعة كبيرة للغاية".‎



