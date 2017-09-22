ندد المشاركون في صلاة الجمعة بطهران بتصريحات ترامب التي ادلد بها ضد الاتفاق النووي وايران في الجمعية العامة للامم المتحدة.

ندد المشاركون في صلاة الجمعة بطهران بتصريحات ترامب التي ادلد بها ضد الاتفاق النووي وايران في الجمعية العامة للامم المتحدة.

و خرج المصلون في مسيرة من جامعة طهران ورددوا شعارات الموت لامريكا والموت لاسرائيل والموت لبريطانيا والموت للمنافقين والكفار والموت للوهابيين.

واعتبر المشاركون في المسيرة تصريحات الرئيس الامريكي بانها فارغة وتافهة واكدوا انهم سيدافعون عن البلاد والحكومة والثورة بكل ما اوتوا من قوة.



